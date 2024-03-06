وفد نيابي يشارك بأعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- شارك وفد نيابي برئاسة مساعدة رئيس مجلس النواب، ميادة شريم، في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة "العمل من أجل الاستدامة والسلام" المنعقد حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت شريم إن المنتدى يناقش عددا من المحاور أبرزها، إصلاح المؤسسات العامة لبناء السلام، وإقامة مجتمعات شاملة (الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة)، بناء الشراكات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، القضاء على الفقر في أوقات الأزمات (الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة)، تحول النظم الغذائية في بيئة متعددة الأزمات (الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة).

وأكدت في كلمة خلال المنتدى الذي يستمر 3 أيام، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني قدم نموذجاً واقعيا للعالم لكسر الحصار على أهلنا في غزة من خلال إنزال المساعدات والغذاء والدواء من الجو عبر طائرات سلاح الجو للتخفيف من معاناتهم، مبينة أن الأردن يبذل أقصى جهوده لوقف الحرب على القطاع.

ودعت شريم إلى دعم جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإحلال السلام بالمنطقة، مطالبة العالم بأسره التحرك لوقف الحرب وحماية المدنيين والمستشفيات، وإلزام إسرائيل بفك الحصار وضمان إيصال المساعدات دون انقطاع.

وأشارت إلى أن إرساء السلام والتنمية المستدامة هو أساس لمستقبل الكون والإنسانية، مؤكدة أن الرؤية التي وضعتها الأمم المتحدة بهذا الشأن تهدف للقضاء على الفقر وبناء مجتمعات سلمية.

وأوضحت أن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة وجد للتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة، إذ يتيح هذا الهدف إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات، كما ينص على أنه ينبغي للناس أن تتحرر في كل مكان من الخوف من جميع أشكال العنف، وأن يشعروا بالأمان طول حياتهم مهما كان عرقهم أو عقيدتهم، وهنا أود التركيز على العنف والقتل والدمار الذي يتعرض له أهلنا في القطاع، متسائلة أين فلسطين من هذا الهدف.

وقالت شريم: "رأينا الدول الغربية والمنظمات والهيئات الدولية التي لم تتردد في فرض عقوبات حازمة على روسيا بسبب انتهاكها القانون الدولي في حربها على أوكرانيا، فيما تغض النظر عن انتهاكات إسرائيل واحتلالها في فلسطين".

وأضافت يتعين اليوم على البرلمانيين والحكومات والمجتمع المدني، أن يعملوا معا لحل الصراع في غزة وإخضاع الاحتلال الإسرائيلي للمساءلة القانونية الدولية، وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان بشكل أساسي وأولي، إضافة إلى فك الحصار عن قطاع غزة والسماح بإدخال المواد الغذائية والأدوية.

ويضم الوفد النيابي النواب، مروة الصعوب، وريما العموش، وضرار الحراسيس، وسالم الضمور، وتيسير كريشان، ومحمد أبو صعيليك.

--(بترا)

م خ/م ف/رق

06/03/2024 14:15:11