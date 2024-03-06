وفد نيابي يشارك بأعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- شارك وفد نيابي برئاسة مساعدة رئيس مجلس النواب، ميادة شريم، في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة "العمل من أجل الاستدامة والسلام" المنعقد حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت شريم إن المنتدى يناقش عددا من المحاور أبرزها، إصلاح المؤسسات العامة لبناء السلام، وإقامة مجتمعات شاملة (الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة)، بناء الشراكات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، القضاء على الفقر في أوقات الأزمات (الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة)، تحول النظم الغذائية في بيئة متعددة الأزمات (الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة).
وأكدت في كلمة خلال المنتدى الذي يستمر 3 أيام، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني قدم نموذجاً واقعيا للعالم لكسر الحصار على أهلنا في غزة من خلال إنزال المساعدات والغذاء والدواء من الجو عبر طائرات سلاح الجو للتخفيف من معاناتهم، مبينة أن الأردن يبذل أقصى جهوده لوقف الحرب على القطاع.
ودعت شريم إلى دعم جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإحلال السلام بالمنطقة، مطالبة العالم بأسره التحرك لوقف الحرب وحماية المدنيين والمستشفيات، وإلزام إسرائيل بفك الحصار وضمان إيصال المساعدات دون انقطاع.
وأشارت إلى أن إرساء السلام والتنمية المستدامة هو أساس لمستقبل الكون والإنسانية، مؤكدة أن الرؤية التي وضعتها الأمم المتحدة بهذا الشأن تهدف للقضاء على الفقر وبناء مجتمعات سلمية.
وأوضحت أن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة وجد للتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة، إذ يتيح هذا الهدف إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات، كما ينص على أنه ينبغي للناس أن تتحرر في كل مكان من الخوف من جميع أشكال العنف، وأن يشعروا بالأمان طول حياتهم مهما كان عرقهم أو عقيدتهم، وهنا أود التركيز على العنف والقتل والدمار الذي يتعرض له أهلنا في القطاع، متسائلة أين فلسطين من هذا الهدف.
وقالت شريم: "رأينا الدول الغربية والمنظمات والهيئات الدولية التي لم تتردد في فرض عقوبات حازمة على روسيا بسبب انتهاكها القانون الدولي في حربها على أوكرانيا، فيما تغض النظر عن انتهاكات إسرائيل واحتلالها في فلسطين".
وأضافت يتعين اليوم على البرلمانيين والحكومات والمجتمع المدني، أن يعملوا معا لحل الصراع في غزة وإخضاع الاحتلال الإسرائيلي للمساءلة القانونية الدولية، وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان بشكل أساسي وأولي، إضافة إلى فك الحصار عن قطاع غزة والسماح بإدخال المواد الغذائية والأدوية.
ويضم الوفد النيابي النواب، مروة الصعوب، وريما العموش، وضرار الحراسيس، وسالم الضمور، وتيسير كريشان، ومحمد أبو صعيليك.
--(بترا)
م خ/م ف/رق
06/03/2024 14:15:11
MENAFN06032024000117011021ID1107944384
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