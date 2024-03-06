ارتفاع ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة إلى 18 شهيدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 6 آذار (بترا)- أمجد الشوا- ارتفعت حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة إلى 18 شهيدا، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة.
وقال القدرة في تصريح اليوم الأربعاء، إن المجاعة في شمال غزة وصلت مستويات قاتلة وخاصة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين، مبينا أن المجاعة تتعمق وستحصد آلاف المدنين إذا لم يتم وقف العدوان والدخول الفوري للمساعدات الإنسانية والطبية.
واكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب مجازر مروعة ومتتالية ضد آلاف البطون الجائعة شمال غزة، مطالبا المجتمع الدولي باستخدام كل أدوات الضغط لضمان وقف فوري للعدوان الإسرائيلي، واتخاذ الأمم المتحدة اجراءات عاجلة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية لاسيما في شمال غزة.
--(بترا)
ا ش/م ف/ف ق
06/03/2024 14:14:17
MENAFN06032024000117011021ID1107944383
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