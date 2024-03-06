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ارتفاع ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة إلى 18 شهيدا

3/6/2024 2:45:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 6 آذار (بترا)- أمجد الشوا- ارتفعت حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة إلى 18 شهيدا، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة.
وقال القدرة في تصريح اليوم الأربعاء، إن المجاعة في شمال غزة وصلت مستويات قاتلة وخاصة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين، مبينا أن المجاعة تتعمق وستحصد آلاف المدنين إذا لم يتم وقف العدوان والدخول الفوري للمساعدات الإنسانية والطبية.
واكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب مجازر مروعة ومتتالية ضد آلاف البطون الجائعة شمال غزة، مطالبا المجتمع الدولي باستخدام كل أدوات الضغط لضمان وقف فوري للعدوان الإسرائيلي، واتخاذ الأمم المتحدة اجراءات عاجلة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية لاسيما في شمال غزة.
--(بترا)
ا ش/م ف/ف ق
06/03/2024 14:14:17

MENAFN06032024000117011021ID1107944383

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