افتتاح مؤتمر تيدكس 2024 في جامعة الأميرة سمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- برعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، انطلقت فعاليات مؤتمر جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا (TEDxPSUT 2024) الذي يحاكي المؤتمر العالمي الشهير (TED) تحت شعار " استكشاف حقائق الغد"، وبمشاركة واسعة من مختلف الجامعات المحلية والدولية، ومدرسة البكالوريا.

واشتملت موضوعات المؤتمر على: علم النفس والصحة العقلية، تكنولوجيا المستقبل وهندسة الجينات، الخيال العلمي والكريبتو، وعالم الأعمال والشركات، تمكين المرأة، الرياضة المستقبلية، التحفيز، وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة.

وقالت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، خلال حفل افتتاح المؤتمر، "يجتمع اليوم مجموعة من المتحدثين الأردنيين المتميزين بجانب الشباب المتحمس، الذين يشتركون جميعًا في الحماس للتعلم والتطوير والابتكار " وبما يتواءم مع اهتمام سمو الأميرة سمية بنت الحسن، في تعزيز روح الإبداع والتميز في مختلف المجالات العلمية والثقافية لدى الطلبة، وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في مبادرات وفعاليات تعزز التعليم والابتكار في المجتمع".

وأشارت إلى امتلاك الأردن نماذج مذهلة لشركات أسسها طلبة من خريجي الجامعة التي تطورت وصنعت فارقًا في عالم التكنولوجيا على المستويين المحلي والعالمي، وحثت الطلبة الحضور على تتبع خطاهم، وترك بصمتهم الخاصة من خلال المعرفة والمهارات التي يكتسبونها خلال دراستهم في الجامعة.

وأشارت الى أن الحلول لتحديات المستقبل تأتي من عقول الشباب الذين بدأوا مسيرتهم المهنية ولم يتقيدوا بالتفكير التقليدي، مخاطبة إياهم على اعتبارهم قادة المستقبل.

وأضافت، إن الابتكار والحلول لا يتأتيان من العزلة وإنما بالتعاون المشترك والعمل الجماعي عبر التخصصات وتبادل المعلومات والخبرات، وهذا ما تركز عليه الجامعة عن طريق تمكين الطلبة وربطهم بكل ما هو جديد، وإتاحة الفرص لهم للتفكير على المستوى العالمي وتجربة الابتكار دون حدود مع ترسيخ أفكارهم في البحث والتحليل وحل المشكلات التي تواجه مجتمعهم لإيجاد ابتكارات مستدامة ذات تأثير حقيقي على مجتمعهم وعلى مستوى العالم.

وأعربت الدكتورة أبو الهيجاء، عن أملها بأن يكون (TEDxPSUT) منصة تلهم وتثقف الجيل القادم من القادة ورجال الأعمال ليقودوا الطريق في مواجهة أكثر المشكلات العالمية إلحاحًا وإيجاد الحلول الابتكارية لها ونحن نشق طريقنا عبر العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أوضح عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور رامي سالم، أن المؤتمر يجري تنظيمه بكفاءة واقتدار من طلبة الجامعة ليحاكي تجربة (TED) العالمية، ويركز على زيادة الوعي والثقافة للطلبة لاستقطاب أفكار تستحق النشر.

وأشار سالم الى أن المؤتمر هذا العام يتميز بحصوله على رخصة دولية لحضور 200 طالب وطالبة، ولتكون جامعة الأميرة سمية بذلك أول جامعة على المستوى المحلي والشرق الأوسط بالحصول على هذا الترخيص الدولي.

بدوره، بين رئيس منظمي المؤتمر الطالب أحمد الناظر، أنه نتيجة للنجاح الذي حققه المؤتمر في العام الماضي وبفضل الدعم المستمر من إدارة الجامعة، حصل مؤتمرنا على رخصتين دوليتين جديدتين هما (TEDx Salon)، و (TEDxLive) وسيعلن عن الفعاليات الخاصة بهما لاحقا.

وفي ختام المؤتمر، كرمت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء المشاركين والرعاة، لمساهمتهم في انجاح المؤتمر الذي حضر افتتاح أعماله نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو، وعدد من عمداء كليات الجامعة.

--(بترا)

أ ر/م ف/اح

06/03/2024 13:48:00