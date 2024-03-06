افتتاح مؤتمر تيدكس 2024 في جامعة الأميرة سمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- برعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، انطلقت فعاليات مؤتمر جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا (TEDxPSUT 2024) الذي يحاكي المؤتمر العالمي الشهير (TED) تحت شعار " استكشاف حقائق الغد"، وبمشاركة واسعة من مختلف الجامعات المحلية والدولية، ومدرسة البكالوريا.
واشتملت موضوعات المؤتمر على: علم النفس والصحة العقلية، تكنولوجيا المستقبل وهندسة الجينات، الخيال العلمي والكريبتو، وعالم الأعمال والشركات، تمكين المرأة، الرياضة المستقبلية، التحفيز، وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة.
وقالت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، خلال حفل افتتاح المؤتمر، "يجتمع اليوم مجموعة من المتحدثين الأردنيين المتميزين بجانب الشباب المتحمس، الذين يشتركون جميعًا في الحماس للتعلم والتطوير والابتكار " وبما يتواءم مع اهتمام سمو الأميرة سمية بنت الحسن، في تعزيز روح الإبداع والتميز في مختلف المجالات العلمية والثقافية لدى الطلبة، وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في مبادرات وفعاليات تعزز التعليم والابتكار في المجتمع".
وأشارت إلى امتلاك الأردن نماذج مذهلة لشركات أسسها طلبة من خريجي الجامعة التي تطورت وصنعت فارقًا في عالم التكنولوجيا على المستويين المحلي والعالمي، وحثت الطلبة الحضور على تتبع خطاهم، وترك بصمتهم الخاصة من خلال المعرفة والمهارات التي يكتسبونها خلال دراستهم في الجامعة.
وأشارت الى أن الحلول لتحديات المستقبل تأتي من عقول الشباب الذين بدأوا مسيرتهم المهنية ولم يتقيدوا بالتفكير التقليدي، مخاطبة إياهم على اعتبارهم قادة المستقبل.
وأضافت، إن الابتكار والحلول لا يتأتيان من العزلة وإنما بالتعاون المشترك والعمل الجماعي عبر التخصصات وتبادل المعلومات والخبرات، وهذا ما تركز عليه الجامعة عن طريق تمكين الطلبة وربطهم بكل ما هو جديد، وإتاحة الفرص لهم للتفكير على المستوى العالمي وتجربة الابتكار دون حدود مع ترسيخ أفكارهم في البحث والتحليل وحل المشكلات التي تواجه مجتمعهم لإيجاد ابتكارات مستدامة ذات تأثير حقيقي على مجتمعهم وعلى مستوى العالم.
وأعربت الدكتورة أبو الهيجاء، عن أملها بأن يكون (TEDxPSUT) منصة تلهم وتثقف الجيل القادم من القادة ورجال الأعمال ليقودوا الطريق في مواجهة أكثر المشكلات العالمية إلحاحًا وإيجاد الحلول الابتكارية لها ونحن نشق طريقنا عبر العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أوضح عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور رامي سالم، أن المؤتمر يجري تنظيمه بكفاءة واقتدار من طلبة الجامعة ليحاكي تجربة (TED) العالمية، ويركز على زيادة الوعي والثقافة للطلبة لاستقطاب أفكار تستحق النشر.
وأشار سالم الى أن المؤتمر هذا العام يتميز بحصوله على رخصة دولية لحضور 200 طالب وطالبة، ولتكون جامعة الأميرة سمية بذلك أول جامعة على المستوى المحلي والشرق الأوسط بالحصول على هذا الترخيص الدولي.
بدوره، بين رئيس منظمي المؤتمر الطالب أحمد الناظر، أنه نتيجة للنجاح الذي حققه المؤتمر في العام الماضي وبفضل الدعم المستمر من إدارة الجامعة، حصل مؤتمرنا على رخصتين دوليتين جديدتين هما (TEDx Salon)، و (TEDxLive) وسيعلن عن الفعاليات الخاصة بهما لاحقا.
وفي ختام المؤتمر، كرمت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء المشاركين والرعاة، لمساهمتهم في انجاح المؤتمر الذي حضر افتتاح أعماله نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو، وعدد من عمداء كليات الجامعة.
--(بترا)
أ ر/م ف/اح
06/03/2024 13:48:00
MENAFN06032024000117011021ID1107944382
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.