الإذاعة والتلفزيون يعلنان الدورة البرامجية لشهر رمضان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- أعلن مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد، اليوم الأربعاء، الدورة البرامجية للمؤسسة لشهر رمضان المبارك.

وقال البواريد خلال مؤتمر صحفي في المؤسسة، إن الإعداد للدورة البرامجية الرمضانية، التلفزيونية والاذاعية، استمر عدة أشهر وبذلت جهود كبيرة لتقديم دورة برامجية مميزة تراعي خصوصية الشهر الفضيل، مشيرا الى أن برامج "دورة رمضان" التلفزيونية اشتملت على باقة منوعة من البرامج الدينية والأسرية وبرامج المسابقات والدراما المحلية والعربية.





وأضاف، إن باقة البرامج التلفزيونية الدينية جاءت هذا العام منوعة ومنها البرامج اليومية: "اسألوا أهل الذكر"، "المسابقة الهاشمية للقرآن الكريم"، " قيم"، "في رحاب الكلمة " و كلمات في القرآن الكريم، والبرنامج الأسبوعي "المجالس العلمية الهاشمية"، إضافة الى فترة الغروب اليومية ونقل جزء من صلاة التراويح يومياً.

وحول الدراما التلفزيونية في هذه الدورة، أشار الى أنها تتضمن مسلسل " الدوار العاشر" وهو أضخم إنتاج درامي أردني هذا العام من إنتاج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، والمسلسل الأردني البدوي" حرائر البادية" والمسلسل الاجتماعي العربي" امبراطورية م"، والمسلسل الكوميدي الاجتماعي "تريند زعل وخضرا"، وسيتم في النصف الثاني من شهر رمضان بث مسلسل "على باب الدكان".

كما تتضمن الدورة باقة من البرامج المنوعة وبرامج المسابقات، منها برنامج "رمضان معنا أحلى" وهو اكبر برنامج مسابقات وجوائز في الأردن، وبرنامج "ليالي رمضان"، وبرنامج "أولئك آبائي" وهو أول برنامج بتقنية الذكاء الاصطناعي ويحكي تاريخ شخصيات عبر التاريخ الأردني او مناطق أردنية، وبرنامج "المطبخ"، والبرنامج الصحي "صحتك أهم"

كما تشمل البرنامج اليومي "من القدس" لإبراز معالم المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة ومعالم المدينة المقدسة.







وستقدم أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية "البرنامج العام" من خلال موجاتها العاملة، خلال الشهر الفضيل برامج دينية واجتماعية وصحية وثقافية ومسابقات منها برنامج "مشاهير القراء"، و "قناديل الأخبار"، و "الإسلام والسعادة"، "حياتنا في سيرة"، "ادفع بالتي هي أحسن" ، "مقامات رمضانية"، " أذن خير"، " تاء التأنيث"، "فكر وحضارة" ، "صحتك بالدنيا في رمضان"، وبرنامج "رمضانك بحرفين".

كما تتضمن الدورة البرامجية الاذاعية مسلسل "يوميات أبو كريم في الشهر الكريم"، اضافة الى فترة الغروب وبرنامج "ليالي رمضان"، فيما ستقدم إذاعة القرآن الكريم عدداً من البرامج الخاصة في شهر رمضان منها: تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد الشعراوي، وتفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، وبرنامج فتاوى على الهواء، و "دين ودنيا"، و "حدث في رمضان"، و "رتل القرآن ترتيلاً"، و "وحي الجمعة" بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وستنقل إذاعة القرآن الكريم خلال شهر الصوم فعاليات وأنشطة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، منها: المجالس العلمية الهاشمية، فترة الغروب وصلاة العشاء والتراويح، وفترة السحور من مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه، بالإضافة إلى الدروس الدينية اليومية التي تنعقد في رحاب المسجد الحسيني الكبير بعد صلاتي الظهر والعصر خلال الشهر المبارك، إضافة الى عدد من المسلسلات الدينية التاريخية، منها مسلسل "حياتنا في سيرة"، ومسلسل "رجال صدقوا".

وقال البورايد، إن إذاعة "عمان اف ام" ستقدم في دورة شهر رمضان العديد من البرامج الخاصة، وبما يتناسب مع روحانية هذا الشهر منها برنامج "سهرات رمضانية" وبرنامج يومي يصحب المستمعين اثناء رحلة العودة من العمل، وبرنامج "حامل المسك" و "نهاركم سعيد"، بالإضافة إلى باقة منوعة من الدراما الرمضانية المميزة في بثها الأول والبرامج الدينية مثل برنامج "حدث في رمضان" وبرنامج "قضايا رمضانية" وبرنامج "من المهم تعرف"، كما سيتم بث ابتهالات دينية جديدة لأول مرة عبر أثير إذاعة "عمان إف إم".

وحول برامج الإذاعة الأجنبية، أوضح البواريد، أن الدورة الجديدة ستشهد ثلاثة برامج ترفيهية مباشرة من الأحد الى الخميس، اضافة الى البرنامج الصباحي والمسائي والليلي و "فترة الغروب" اليومية يليها أناشيد دينية بالعربية والإنجليزية.

--(بترا)





م ها/أ أ/اح

06/03/2024 13:39:37