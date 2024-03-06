رئيس النواب يبحث ورئيس غرف التجارة الإماراتي تعزيز التبادل التجاري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أهمية العمل على زيادة حجم الاستثمارات بين الأردن والإمارات وتعزيز التبادل التجاري بينهما، مشيرا الى العلاقة الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأكد الصفدي لدى لقائه اليوم الأربعاء في ابو ظبي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي عبد محمد المزروعي ضمن زيارته الرسمية الى أبو ظبي بدعوة من رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أن الأردن يسير وفق رؤية جلالة الملك في مسيرة تحديث اقتصادي وإداري لجميع القطاعات بهدف توفير بيئة استثمارية ملائمة تخدم إقامة مشاريع استثمارية.
ووفق بيان لمجلس النواب، أعرب الصفدي عن تطلع المملكة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري مع الإمارات، وبناء شراكات مستمرة ودائمة بين رجال الأعمال والتجار في قطاعي التجارة والصناعة في البلدين، مبينا أهمية تنظيم زيارات متبادلة بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والتباحث في إقامة مشاريع مشتركة.
وقال، إن دولة الإمارات شهدت نهوضا تنموياً واقتصاديا كبيرا ومهماً يجب الاستفادة منه كتجربة رائدة ومهمة.
من جهته، اكد المزروعي أن العلاقات الأردنية الإماراتية عميقة وأخوية وراسخة على المستويات كافة، لافتا الى الحرص على تطويرها بتوجيهات من قيادتي البلدين الشقيقين.
ووصف المزروعي الأردن بأنه بيئة استثمارية مفضلة لدى الكثير من المستثمرين الإماراتيين، لما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار وبنية تحتية متطورة وكفاءات مؤهلة، وبيئة استثمار جاذبة.
وأشار الى حرص اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية على إنشاء تحالفات اقتصادية وتجارية واستثمارية مشتركة مع غرفة صناعة وتجارة الأردن، مؤكداً أهمية اطلاع المستثمرين الإماراتين على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن من خلال فعاليات تنظمها الغرفة مع الجانب الأردني.
وحضر اللقاء كل من النواب، ميرزا بولاد ودينا البشير وغازي ذنيبات وخير ابوصعيليك وعمر العياصرة.
--(بترا)
م خ /أ أ/اح
06/03/2024 13:20:37
MENAFN06032024000117011021ID1107944380
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