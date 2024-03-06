رئيس النواب يبحث ورئيس غرف التجارة الإماراتي تعزيز التبادل التجاري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أهمية العمل على زيادة حجم الاستثمارات بين الأردن والإمارات وتعزيز التبادل التجاري بينهما، مشيرا الى العلاقة الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأكد الصفدي لدى لقائه اليوم الأربعاء في ابو ظبي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي عبد محمد المزروعي ضمن زيارته الرسمية الى أبو ظبي بدعوة من رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أن الأردن يسير وفق رؤية جلالة الملك في مسيرة تحديث اقتصادي وإداري لجميع القطاعات بهدف توفير بيئة استثمارية ملائمة تخدم إقامة مشاريع استثمارية.

ووفق بيان لمجلس النواب، أعرب الصفدي عن تطلع المملكة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري مع الإمارات، وبناء شراكات مستمرة ودائمة بين رجال الأعمال والتجار في قطاعي التجارة والصناعة في البلدين، مبينا أهمية تنظيم زيارات متبادلة بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والتباحث في إقامة مشاريع مشتركة.

وقال، إن دولة الإمارات شهدت نهوضا تنموياً واقتصاديا كبيرا ومهماً يجب الاستفادة منه كتجربة رائدة ومهمة.

من جهته، اكد المزروعي أن العلاقات الأردنية الإماراتية عميقة وأخوية وراسخة على المستويات كافة، لافتا الى الحرص على تطويرها بتوجيهات من قيادتي البلدين الشقيقين.

ووصف المزروعي الأردن بأنه بيئة استثمارية مفضلة لدى الكثير من المستثمرين الإماراتيين، لما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار وبنية تحتية متطورة وكفاءات مؤهلة، وبيئة استثمار جاذبة.

وأشار الى حرص اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية على إنشاء تحالفات اقتصادية وتجارية واستثمارية مشتركة مع غرفة صناعة وتجارة الأردن، مؤكداً أهمية اطلاع المستثمرين الإماراتين على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن من خلال فعاليات تنظمها الغرفة مع الجانب الأردني.

وحضر اللقاء كل من النواب، ميرزا بولاد ودينا البشير وغازي ذنيبات وخير ابوصعيليك وعمر العياصرة.

--(بترا)

م خ /أ أ/اح

06/03/2024 13:20:37