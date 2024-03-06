الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء الشعير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء لشراء 100 - 120 ألف طن شعير.
ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل 650 دينارا غير مستردة، لافتة إلى أن آخر موعد لقبول العروض الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء المقبل.
ويشترط للاشتراك في العطاء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة مصدقة عن السجل التجاري قبل مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ فض العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
--(بترا)
ع ن/أ م/اح
06/03/2024 13:11:08
MENAFN06032024000117011021ID1107944379
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