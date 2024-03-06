الذهب يتراجع 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لكنها ظلت فوق مستوى 2100 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما دفع ارتفاع الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية على المعدن الثمين إلى مستوى قياسي في الجلسة السابقة قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2124.46 دولار للأوقية، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 2132.90 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 879.46 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 946.51 دولار، ونزل سعر الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.59 دولار.
-- (بترا)
رصد/أغ/ا ص/ب ط
06/03/2024 12:53:54
MENAFN06032024000117011021ID1107944378
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