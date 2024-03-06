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الذهب يتراجع 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية

3/6/2024 2:45:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لكنها ظلت فوق مستوى 2100 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما دفع ارتفاع الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية على المعدن الثمين إلى مستوى قياسي في الجلسة السابقة قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2124.46 دولار للأوقية، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 2132.90 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 879.46 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 946.51 دولار، ونزل سعر الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.59 دولار.
-- (بترا)
رصد/أغ/ا ص/ب ط
06/03/2024 12:53:54

MENAFN06032024000117011021ID1107944378

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