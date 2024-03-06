عروض ترويجية على أكثر من 200 سلعة غذائية في الاستهلاكية المدنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية لأكثر من 200 سلعة غذائية معظمها مواد رمضانية، اعتباراً من يوم غد الخميس، وحتى مساء يوم السبت 16 آذار الحالي، بنسبة تتراوح بين 7 -43 بالمئة.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان اليوم الأربعاء، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة والبالغ عددها 69 سوقاً، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على الفيسبوك للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.

وبحسب إعلان المؤسسة، يمكن للمواطنين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني ضمن محافظة العاصمة فقط على الرابط أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS (متجر المؤسسة المدنية).

وأشار القضاة، إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة، قبل طرحها للأسواق.

-- (بترا)

ع ن/أ م/ب ط

06/03/2024 12:52:10