ارادة ملكية بالمصادقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024
التاريخ
3/6/2024 2:45:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- صدرت الارادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الذي تم نشره في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الاربعاء.
--(بترا)
اح
06/03/2024 12:59:59
MENAFN06032024000117011021ID1107944376
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