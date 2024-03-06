مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.29 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2479.

وأغلقت البورصة اليوم الأربعاء، بتداول 3.8 مليون سهم، موزعة على 2944 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4.5 مليون دينار.

وانخفضت أسعار أسهم 31 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 37 شركة، واستقرت أسعار أسهم 26 شركة أخرى.

-- (بترا)

و ر/أ أ/ب ط

06/03/2024 12:48:18

