المحترف السوري عبد الرزاق ينضم لفريق الجليل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- تعاقد نادي الجليل مع المحترف السوري عمر عبد الرزاق، للعب في صفوف فريق كرة القدم خلال المنافسات المقبلة من دوري المحترفين لكرة القدم.
واعلن نادي الجليل رسميا اليوم عن الاتفاق مع عبد الرزاق الذي وصل إلى عمان، والتحق بتدريبات الفريق الذي يشرف على تدريبه محمد عبابنة.
ويسعى فريق الجليل لتعزيز صفوفه، أملا في المحافظة على مقعده في مصاف أندية المحترفين في الموسم الكروي الحالي.
يشار إلى أن فريق الجليل عانى في الفترة الماضية من رحيل 12 لاعبا من صفوفه بسبب عدم حصولهم على المستحقات المالية، الأمر الذي دفع الإدارة وبالتنسيق مع الجهاز الفني لاستقطاب عدد من اللاعبين لتعزيز صفوف الفريق.
--(بترا)
خ خ/ أ أ/ب ط
06/03/2024 12:47:22
MENAFN06032024000117011021ID1107944372
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