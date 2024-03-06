المحترف السوري عبد الرزاق ينضم لفريق الجليل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- تعاقد نادي الجليل مع المحترف السوري عمر عبد الرزاق، للعب في صفوف فريق كرة القدم خلال المنافسات المقبلة من دوري المحترفين لكرة القدم.

واعلن نادي الجليل رسميا اليوم عن الاتفاق مع عبد الرزاق الذي وصل إلى عمان، والتحق بتدريبات الفريق الذي يشرف على تدريبه محمد عبابنة.

ويسعى فريق الجليل لتعزيز صفوفه، أملا في المحافظة على مقعده في مصاف أندية المحترفين في الموسم الكروي الحالي.

يشار إلى أن فريق الجليل عانى في الفترة الماضية من رحيل 12 لاعبا من صفوفه بسبب عدم حصولهم على المستحقات المالية، الأمر الذي دفع الإدارة وبالتنسيق مع الجهاز الفني لاستقطاب عدد من اللاعبين لتعزيز صفوف الفريق.

--(بترا)

خ خ/ أ أ/ب ط

06/03/2024 12:47:22