انطلاق فعاليات مهرجان المسرح المدرسي والمناهج على مستوى إقليم الجنوب

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 6 آذار (بترا)- أمين المعايطة- انطلقت في العقبة، أمس الثلاثاء، فعاليات مهرجان المسرح المدرسي والمناهج على مستوى إقليم الجنوب، ضمن خطة إدارة النشاطات التربوية- قسم المسرح والموسيقى في وزارة التربية والتعليم.

وقال مدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة أجمل الطويقات، خلال رعايته انطلاق الفعاليات بحضور مدير التربية والتعليم في العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج، إن المسرح المدرسي يسهم فى تنمية استعداد الطلبة وتوجيههم الوجهة الاجتماعية السليمة بالمشاركة مع بقية الاختصاصات، مشيرا الى ان المدرسة الحديثة أدركت مسؤوليتها في تربية التلاميذ وتنشئتهم تنشئة جيدة لتعريفهم بالأدب والشعر والتمثيل والموسيقى والغناء، كما يعتبر نموذجا لتنظيم المحتوى الدراسي وطريقة التدريس.

وثمن الطويقات، الدور الفاعل والمهم لقسم المسرح والموسيقى الذي كان له الدور الأكبر في المتابعة ومساهمته الفاعلة في إنجاح دور المسرح والعروض المسرحية، منوها بأنه سيتم تنفيذ 15 عرضا مسرحيا تحاكي جميعها المسرح المدرسي ومسرح المناهج من قبل لجنة التحكيم التي تضم نخبة من المخرجين المتميزين، حيث سيتم إعلان النتائج بعد الانتهاء من حضور العروض المسرحية.

من جانبها، أكدت مديرة النشاطات الثقافية والفنية في إدارة النشاطات التربوية في الوزارة ارب حناقطة، أن المسرح يعدُّ من أقدم الفنون التي مارسها الإنسان، وهو مؤشر على تقدم الأمم وازدهارها، إضافة إلى أنه أبو الفنون بإجماع المفكرين والأدباء، لعراقته واحتوائه على عناصر من الفنون الأخرى وان جميع العروض تنافست للوصول الى المراكز المتقدمة.

-- (بترا)

ا م/أ أ/ب ط

06/03/2024 12:46:08