انطلاق فعاليات مهرجان المسرح المدرسي والمناهج على مستوى إقليم الجنوب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 6 آذار (بترا)- أمين المعايطة- انطلقت في العقبة، أمس الثلاثاء، فعاليات مهرجان المسرح المدرسي والمناهج على مستوى إقليم الجنوب، ضمن خطة إدارة النشاطات التربوية- قسم المسرح والموسيقى في وزارة التربية والتعليم.
وقال مدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة أجمل الطويقات، خلال رعايته انطلاق الفعاليات بحضور مدير التربية والتعليم في العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج، إن المسرح المدرسي يسهم فى تنمية استعداد الطلبة وتوجيههم الوجهة الاجتماعية السليمة بالمشاركة مع بقية الاختصاصات، مشيرا الى ان المدرسة الحديثة أدركت مسؤوليتها في تربية التلاميذ وتنشئتهم تنشئة جيدة لتعريفهم بالأدب والشعر والتمثيل والموسيقى والغناء، كما يعتبر نموذجا لتنظيم المحتوى الدراسي وطريقة التدريس.
وثمن الطويقات، الدور الفاعل والمهم لقسم المسرح والموسيقى الذي كان له الدور الأكبر في المتابعة ومساهمته الفاعلة في إنجاح دور المسرح والعروض المسرحية، منوها بأنه سيتم تنفيذ 15 عرضا مسرحيا تحاكي جميعها المسرح المدرسي ومسرح المناهج من قبل لجنة التحكيم التي تضم نخبة من المخرجين المتميزين، حيث سيتم إعلان النتائج بعد الانتهاء من حضور العروض المسرحية.
من جانبها، أكدت مديرة النشاطات الثقافية والفنية في إدارة النشاطات التربوية في الوزارة ارب حناقطة، أن المسرح يعدُّ من أقدم الفنون التي مارسها الإنسان، وهو مؤشر على تقدم الأمم وازدهارها، إضافة إلى أنه أبو الفنون بإجماع المفكرين والأدباء، لعراقته واحتوائه على عناصر من الفنون الأخرى وان جميع العروض تنافست للوصول الى المراكز المتقدمة.
-- (بترا)
ا م/أ أ/ب ط
06/03/2024 12:46:08
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