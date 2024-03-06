اختتام مؤتمر منصة الغاز (OMEC-UFM) لدول المتوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- اختتمت أمس الثلاثاء، فعاليات مؤتمر منصة الغاز (OMEC-UFM) الذي عقد في العاصمة الفرنسية "باريس"، برئاسة أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام.
وناقش المؤتمر موضوعات عدة مثل دور الغاز في تحول الطاقة ومستقبل الغاز الطبيعي والغاز الحيوي والميثان الحيوي وإمكانات الهيدروجين.
وأكدت العزام خلال كلمتها الختامية بالمؤتمر، أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تواجه تحديات وفرصًا في رحلتها للتحول الطاقي، مشيرة إلى ضرورة السير بالآليات والالتزامات الأساسية لضمان هذا التحول في المنطقة.
وعن الآليات والالتزامات الكفيلة للتحول، بينت العزام، أن الأمر يستلزم زيادة مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الكفاءة لتلبية الطلب على الطاقة، مؤكدة أن قطاعي النقل وقطاعات الأبنية من القطاعات ذات الأولوية لتحسين الكفاءة فيها.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأربعاء، لفتت العزام الى أن إيصال الكهرباء للمستخدم النهائي يعتبر أمرًا محوريًا لدمج مصادر الطاقة المستدامة بشكل فعال، فضلا عن تعزيز الربط الكهربائي داخل منطقة البحر الأبيض المتوسط، الذي يعتبر أمرًا ذات أهمية بالغة لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأضافت، أن "الهيدروجين الأخضر" يعتبر وقود المستقبل، خصوصاً في منطقة شرق المتوسط، ما يؤكد الحاجة إلى استثمارات كبيرة لتحقيق تحول ناجح في مجال الطاقة وإنشاء الأطر القانونية والمالية الحديثة لجذب الاستثمارات اللازمة في المنطقة.
وأعربت العزام عن شكرها لمشاركة الحضور ومساهمتهم في إثراء المؤتمر من خلال الجلسات والمناقشات التي تساعد الجميع لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية التي تواجهها الدول المشاركة في المؤتمر.
وترأس الأردن والاتحاد من أجل المتوسط "UFM" مؤتمر منصة الغاز المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، وحضر المؤتمر صناع القرار وممثلو الصناعة والمنظمات الدولية.
وتعكس مشاركة الأردن في المؤتمر التزامه بالتعاون الدولي والمشاركة في مناقشة قضايا الطاقة والغاز وأهمية قطاع الطاقة والغاز بالنسبة للمملكة.
--(بترا)
م ف/ أ أ / س س
06/03/2024 12:41:36
MENAFN06032024000117011021ID1107944370
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