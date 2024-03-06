اختتام مؤتمر منصة الغاز (OMEC-UFM) لدول المتوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- اختتمت أمس الثلاثاء، فعاليات مؤتمر منصة الغاز (OMEC-UFM) الذي عقد في العاصمة الفرنسية "باريس"، برئاسة أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام.

وناقش المؤتمر موضوعات عدة مثل دور الغاز في تحول الطاقة ومستقبل الغاز الطبيعي والغاز الحيوي والميثان الحيوي وإمكانات الهيدروجين.

وأكدت العزام خلال كلمتها الختامية بالمؤتمر، أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تواجه تحديات وفرصًا في رحلتها للتحول الطاقي، مشيرة إلى ضرورة السير بالآليات والالتزامات الأساسية لضمان هذا التحول في المنطقة.

وعن الآليات والالتزامات الكفيلة للتحول، بينت العزام، أن الأمر يستلزم زيادة مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الكفاءة لتلبية الطلب على الطاقة، مؤكدة أن قطاعي النقل وقطاعات الأبنية من القطاعات ذات الأولوية لتحسين الكفاءة فيها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأربعاء، لفتت العزام الى أن إيصال الكهرباء للمستخدم النهائي يعتبر أمرًا محوريًا لدمج مصادر الطاقة المستدامة بشكل فعال، فضلا عن تعزيز الربط الكهربائي داخل منطقة البحر الأبيض المتوسط، الذي يعتبر أمرًا ذات أهمية بالغة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأضافت، أن "الهيدروجين الأخضر" يعتبر وقود المستقبل، خصوصاً في منطقة شرق المتوسط، ما يؤكد الحاجة إلى استثمارات كبيرة لتحقيق تحول ناجح في مجال الطاقة وإنشاء الأطر القانونية والمالية الحديثة لجذب الاستثمارات اللازمة في المنطقة.

وأعربت العزام عن شكرها لمشاركة الحضور ومساهمتهم في إثراء المؤتمر من خلال الجلسات والمناقشات التي تساعد الجميع لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية التي تواجهها الدول المشاركة في المؤتمر.

وترأس الأردن والاتحاد من أجل المتوسط "UFM" مؤتمر منصة الغاز المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، وحضر المؤتمر صناع القرار وممثلو الصناعة والمنظمات الدولية.

وتعكس مشاركة الأردن في المؤتمر التزامه بالتعاون الدولي والمشاركة في مناقشة قضايا الطاقة والغاز وأهمية قطاع الطاقة والغاز بالنسبة للمملكة.

--(بترا)





م ف/ أ أ / س س

06/03/2024 12:41:36