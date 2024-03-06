جدارا تشارك بفعاليات المؤتمر العام لإتحاد الجامعات العربية في جامعة بغداد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 6 آذار (بترا)- شارك رئيس جامعة جدارا الأستاذ الدكتور حابس الزبون، أخيرا، في المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في الدورة الـ 56 للاتحاد، والذي استضافته جامعة بغداد برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الأستاذ الدكتور نعيم العبودي، بحضور أمين عام اتحاد الجامعات العربية الأستاذ الدكتور عمرو سلامة.
وعبر الزبون، عن أهمية مشاركة الجامعة بفعاليات المؤتمر، والتي تدفع باتجاه المزيد من التكامل بين المؤسسات التعليمية العربية والتشبيك بينها وتبادل الخبرات والمعارف والزيارات وتحفيز البحث العلمي والتبادل على مستوى الأساتذة والطلبة.
كما قدم الزبون، خلال المؤتمر الذي حضره عدد من سفراء الدول العربية وممثلو وزراء التعليم العالي العربي، ورؤساء الجامعات وعدد من النخب الأكاديمية العربية والأجنبية، شرحاً مفصلاً لخطة نهوض الجامعة ومؤشرات أداءها وتخصصاتها وبرامجها، وتصنيفاتها المحلية والدولية والإقليمية وخططها الاستراتيجية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي والبنى التحتية فيها، وعن أهمية مشاركة الجامعة في هذا المؤتمر العام.
--(بترا)
ع ع/أ م / س س
06/03/2024 12:39:51
MENAFN06032024000117011021ID1107944369
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