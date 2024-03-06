جدارا تشارك بفعاليات المؤتمر العام لإتحاد الجامعات العربية في جامعة بغداد

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 6 آذار (بترا)- شارك رئيس جامعة جدارا الأستاذ الدكتور حابس الزبون، أخيرا، في المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في الدورة الـ 56 للاتحاد، والذي استضافته جامعة بغداد برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الأستاذ الدكتور نعيم العبودي، بحضور أمين عام اتحاد الجامعات العربية الأستاذ الدكتور عمرو سلامة.

وعبر الزبون، عن أهمية مشاركة الجامعة بفعاليات المؤتمر، والتي تدفع باتجاه المزيد من التكامل بين المؤسسات التعليمية العربية والتشبيك بينها وتبادل الخبرات والمعارف والزيارات وتحفيز البحث العلمي والتبادل على مستوى الأساتذة والطلبة.

كما قدم الزبون، خلال المؤتمر الذي حضره عدد من سفراء الدول العربية وممثلو وزراء التعليم العالي العربي، ورؤساء الجامعات وعدد من النخب الأكاديمية العربية والأجنبية، شرحاً مفصلاً لخطة نهوض الجامعة ومؤشرات أداءها وتخصصاتها وبرامجها، وتصنيفاتها المحلية والدولية والإقليمية وخططها الاستراتيجية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي والبنى التحتية فيها، وعن أهمية مشاركة الجامعة في هذا المؤتمر العام.

--(بترا)

ع ع/أ م / س س

06/03/2024 12:39:51