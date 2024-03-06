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اسرائيل تصادق على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

3/6/2024 2:45:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 6 أذار (بترا) - صادق ما يسمى بمجلس التخطيط الاستيطاني الاسرائيلي ،اليوم الأربعاء على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات المختلفة الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة ،إنه سيتم وفقا للقرار بناء 2452 وحدة في مستوطنة معاليه أدوميم، 694 في مستوطنة إفرات و330 في مستوطنة كيدار.
وفي العام الماضي تمت الموافقة على ما مجموعه 18.515 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وهو أكبر عدد من الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة التي تمت الموافقة عليه خلال عام واحد.
-- (بترا )
م . ف / س س
06/03/2024 12:31:11

MENAFN06032024000117011021ID1107944368

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