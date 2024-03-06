اسرائيل تصادق على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 6 أذار (بترا) - صادق ما يسمى بمجلس التخطيط الاستيطاني الاسرائيلي ،اليوم الأربعاء على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات المختلفة الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة ،إنه سيتم وفقا للقرار بناء 2452 وحدة في مستوطنة معاليه أدوميم، 694 في مستوطنة إفرات و330 في مستوطنة كيدار.
وفي العام الماضي تمت الموافقة على ما مجموعه 18.515 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وهو أكبر عدد من الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة التي تمت الموافقة عليه خلال عام واحد.
-- (بترا )
م . ف / س س
06/03/2024 12:31:11
MENAFN06032024000117011021ID1107944368
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