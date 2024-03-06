برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الأردن واليمن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- وقعت الحكومة الأردنية والجمهورية اليمنية، برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2024-2026، وذلك توطيداً للتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في المجالات العلمية المختلفة، وتوثيقاً لأواصر الأخوة.

ووقع عن الحكومة الأردنية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، في حين وقع عن حكومة الجمهورية اليمنية سفيرها في الأردن، الدكتور جلال إبراهيم فقيرة.

وتضمن البرنامج اتفاق الجانبين على تبادل الطلبة في الدرجات العلمية المختلفة (البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه)، إضافةً إلى تقديم جميع التسهيلات اللازمة لجميع الطلاب الدارسين في كلا البلدين، لما فيه تحقيق المصلحة المشتركة وتشجيع تبادل الدورات التدريبية للقيادات والكوادر العاملة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.

كما تضمن البرنامج توقيع اتفاقيات تعاون بين الجامعات اليمنية والأردنية، تتضمن مختلف أوجه التعاون الأكاديمية والبحثية، إضافةً إلى تشجيع تسهيل قيام أعضاء هيئة التدريس لقضاء فترة التفرغ العلمي في المؤسسات الجامعية البحثية في كلا البلدين.

وحضر حفل توقيع البرنامج التنفيذي من الجانب اليمني، مساعد وزير مفوض/سفارة الجمهورية اليمنية عمر محمد، ومن الجانب الأردني المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب.

-- (بترا)

أ ر/أ م/ب ط

06/03/2024 12:30:29