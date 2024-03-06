برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الأردن واليمن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- وقعت الحكومة الأردنية والجمهورية اليمنية، برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2024-2026، وذلك توطيداً للتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في المجالات العلمية المختلفة، وتوثيقاً لأواصر الأخوة.
ووقع عن الحكومة الأردنية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، في حين وقع عن حكومة الجمهورية اليمنية سفيرها في الأردن، الدكتور جلال إبراهيم فقيرة.
وتضمن البرنامج اتفاق الجانبين على تبادل الطلبة في الدرجات العلمية المختلفة (البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه)، إضافةً إلى تقديم جميع التسهيلات اللازمة لجميع الطلاب الدارسين في كلا البلدين، لما فيه تحقيق المصلحة المشتركة وتشجيع تبادل الدورات التدريبية للقيادات والكوادر العاملة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.
كما تضمن البرنامج توقيع اتفاقيات تعاون بين الجامعات اليمنية والأردنية، تتضمن مختلف أوجه التعاون الأكاديمية والبحثية، إضافةً إلى تشجيع تسهيل قيام أعضاء هيئة التدريس لقضاء فترة التفرغ العلمي في المؤسسات الجامعية البحثية في كلا البلدين.
وحضر حفل توقيع البرنامج التنفيذي من الجانب اليمني، مساعد وزير مفوض/سفارة الجمهورية اليمنية عمر محمد، ومن الجانب الأردني المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب.
-- (بترا)
أ ر/أ م/ب ط
06/03/2024 12:30:29
MENAFN06032024000117011021ID1107944367
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