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الكويت تعتزم رفع قضايا دولية لاسترداد أموالها المنهوبة - جريدة الوطن السعودية

3/6/2024 2:43:03 PM
(MENAFN- Al Watan) شدد رئيس مجلس الوزراء الكويتي محمد الصباح على أن مكافحة الفساد وحماية المال العام على رأس أولويات عمل الحكومة، وفقا لصحيفة "القبس".
وجاء ذلك خلال اللقاء مع طلبة كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية اليوم الأربعاء.
ونوه رئيس الوزراء الكويتي بتقديم أكبر قضية فساد وهي "صندوق الجيش"، كما قدمت الحكومة بلاغا جديدا حول ما جرى في المكاتب العسكرية الكويتية في الخارج، ولم نقف عند هذا الحد، فالخطوات والإجراءات تتواصل لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
وقال: "ليس المهم أن نعاقب من اعتدى على المال العام فحسب، لكن يجب استرداد كل الأموال التي تم الإعتداء عليها، وذلك برفع قضايا في مجموعة من الدول لاسترداد الأموال العامة".
وتعد قضية "صندوق الجيش" واحدة من كبرى قضايا الفساد في الكويت وتعلقت باختلاس 240 مليون دينار كويتي (800 مليون دولار) من الأموال المخصصة للجيش الكويتي، وفي 26 نوفمبر الماضي، تمت إدانة معظم المتهمين.

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