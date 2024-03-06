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هايلي تعلن انسحابها من السباق الرئاسي الأمريكي - جريدة الوطن السعودية

3/6/2024 2:43:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت ممثلة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، انسحابها من السباق الرئاسي الأمريكي.
ونقلت "فوكس نيوز" عن هايلي من تشارلستون بولاية ساوث كارولينا قولها: لقد حان الوقت لوقف الحملة، لست نادمة، رغم أنني لن أترشح بعد الآن، إلا أنني لن أتوقف عن الحديث عما أؤمن به".
انسحاب هايلي من السباق يجعل ترامب مرشحا رئيسيا عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية. وقالت هايلي، "الآن سيتعين على دونالد ترامب العمل لكسب أصوات أولئك الذين لم يدعموه.
ولم تطالب هايلي ناخبيها بدعم الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات المقبلة.
وقالت في خطابها المتلفز: في المحصلة، سيصبح دونالد ترمب مرشح الحزب الجمهوري الرئيسي في مؤتمر الحزب الجمهوري في يوليو. أهنئه وأتمنى له كل التوفيق. لقد كنت دوما عضوا محافظا في الحزب الجمهوري، وكنت دوما أدعم مرشحي الحزب. ولكن في هذه القضية، كما في كثير من القضايا الأخرى، يمكن الاسترشاد بنصائح مارغريت تاتشر التي قالت: "لا تتبع الحشد أبدا. اتخذ قراراتك بنفسك دائما.
في الخامس من مارس، وهو ما يسمى بـ "يوم الثلاثاء الكبير"، عقدت الانتخابات الأولية (التمهيدية) واجتماعات نشطاء الحزب (التجمعات الحزبية) للجمهوريين في 15 ولاية في الولايات المتحدة.
وتنافس ترمب وهايلي على أصوات المندوبين الذين صوتوا بدورهم لمرشح أو آخر في المؤتمر العام للحزب.
وخسر ترمب أمام هايلي في فيرمونت فقط، لكنه فاز في ألاباما وألاسكا وأركنساس وفيرجينيا وكاليفورنيا وكولورادو وماساتشوستس ومينيسوتا وماين وأوكلاهوما ونورث كارولينا وتينيسي وتكساس ويوتا.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر.

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