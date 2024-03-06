الأمن العام يحذر من نقل وتشغيل وإيواء مخالفي الأنظمة

(MENAFN
- Al Watan) أكد الأمن العام أن كلَّ من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أيٍّ من مخالفي نظامي الإقامة والعمل أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل إن كان وافدًا.
ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.
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