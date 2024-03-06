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الأمن العام يحذر من نقل وتشغيل وإيواء مخالفي الأنظمة

3/6/2024 2:42:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد الأمن العام أن كلَّ من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أيٍّ من مخالفي نظامي الإقامة والعمل أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل إن كان وافدًا.
ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.

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