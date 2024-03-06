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تدشين وجهة وسط جدة بمعالم عالمية

3/6/2024 2:42:50 PM
(MENAFN- Al Watan) دشنت "شركة وسط جدة للتطوير" - إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة -، وجهتها "وسط جدة" بمعالمها الأربعة المتمثلة في الملعب الرياضي، ودار الأوبرا ، والأحواض المحيطية ، والمتحف الصناعي، لصناعة وجهة عالمية في قلب مدينة جدة.
ومن خلال مرتكزات رؤية المملكة 2030 في الجانب الثقافي الهادف إلى نشر الثقافة والفنون وتعزيز القيم وترسيخ العلاقات بين الأمم بثقافاتها وعاداتها جاء معَلَم " دار الأوبرا " لـ " وجهة وسط جدة" الذي تم توقيع عقد أعماله الإنشائية مع شركة " قادة البناء الحديث " لتنفيذ ثلاثة مسارح بمواصفات عالية تتكون من المسرح الرئيسي الذي يتسع إلى 1500 مقعد، والمسرح متوسط الحجم الذي يتسع إلى 700 مقعد، إضافة إلى قاعة التدريب التي تتسع إلى 200 مقعد بحيث تكون سعة دار الأوبرا الإجمالي 2400 مقعد.
وتم تصميم المسرح الرئيسي للعروض الكبيرة، ويحتوي على 3 مستويات للجلوس مصممة بمرونة تستطيع من غرفة تحكم كبيرة التحكم بالمساحة على حسب المناسبة، مع التركيز على شعور المتفرج بقرب المسرح وخطوط الرؤية الممتازة للمسرح من جميع مستويات المقاعد، أما المسرح المتوسط فهو مصمم بصفته مسرحًا للعروض الفنية المختلفة، بينما تم تصميم قاعة التدريب لأغراض التعليم والبروفات مع وجود نظام صوتي معزول لتوفير استقلالية العروض، فضلاً عن سماح نظام الاتصال الداخلي بالاتصال بين الفنيين والفنانين خلف الكواليس.
وراعى تصميم "دار الأوبرا" الذي دخل حيز التنفيذ احتمالية وجود أكثر من حدث في ليلة واحدة ، بحيث يستخدم الزوار المدخل الكبير للدخول إلى الردهات من المساحة المركزية، لذلك يمكن أن تكون هناك أحداث منوعة تحدث في أجزاء مختلفة من المبنى.
وضمن جودة الحياة أحد أهداف الرؤية يأتي المعلم الثاني "الإستاد الرياضي" لـ"وجهة وسط جدة "، الذي يعزز أسلوب الحياة الحيوي والصحي في مجتمع جدة ، الذي قامت شركة "جي إم بي إنترناشونال" بعملية التصميم وهي الشركة المعمارية الألمانية الشهيرة التي صممت عددًا من الملاعب العالمية التي دخلت ضمن كأس العالم في جنوب أفريقيا والبرازيل وروسيا وقطر.
وفيما يخص الإستاد الرياضي فقد تم توقيع عقد تنفيذه الإنشائي مع "تحالف فرع الشركة الصينية لإنشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة وشركة "سما الإنشاءات للمقاولات"، وذلك عبر دمج بين الهندسة المعمارية والسلاسة في المخطط الرئيسي من خلال 4 قرى ويتسع لـ 45 ألف متفرج ليستضيف الفعاليات والمناسبات الرياضية المحلية والدولية وفق معايير فيفا ومعايير عالمية تبرز الوجهات الرياضية والترفيهية والثقافية، ويتضمن حدائق بمساحات خضراء مفتوحة، وملعباً رياضياً على مستوى عالمي "مكيف".
وانطلاقاً من تعزيز الوعي العام في البيئة والحياة البحرية للبحر الأحمر وتعزيز التعليم والتجربة والإلهام والتعرف على جمال وأهمية الحياة تحت الماء ودورها الأساسي في عملية الاستدامة البيئية، يأتي معَلَم " الأحواض المحيطية " في "وجهة وسط جدة" الذى تم توقيع عقد تنفيذه مع "شركة قادة البناء الحديث" ليكون معَلَم جذب عالمي يتماشى مع رؤية المملكة 2030م على امتداد ساحل جدة لعرض البيئة والحياة البحرية.
ويوفر معَلَم " الأحواض المحيطية "مركزًا عالمياً متكاملاً للتعاون بين علماء الأحياء البحرية والمعاهد البحثية ، مما يجعل مدينة جدة رائدة إقليميًا وعالميًا في حماية المرجان، وأبحاث الشعب المرجانية وترميمها وتطويرها واستكشاف طرق لتحسين الحياة والأنظمة البيئية البحرية على ساحل البحر الأحمر.
"الأحواض المحيطية" عبارة عن سلسلة من الأجنحة التي تضم مجموعة متنوعة من الحياة البحرية المائية الموجودة في البحر الأحمر وتتكون من 7 أجنحة رئيسية، بالإضافة إلى جناح للتذاكر والاستقبال ترتكز كلها حول فناء مرجاني تعادل مساحته مساحة ملعب دولي لكرة القدم، وتتيح تجربة الشخص للدخول في أعماق البحر لمشاهدة الأسماك والكائنات البحرية.
وعن التصميم والتنفيذ بمواصفات عالمية وجودة عالية، فقد قام عدد من الشركات المحلية والعالمية وذات الخبرة الواسعة في تصميم معالمها الأربعة وفق معايير وجودة عالية حيث قامت شركة "جي إم بي إنترناشونال" بتصميم الإستاد الرياضي بينما جاء توقيع عقد التنفيذ على "تحالف فرع الشركة الصينية لإنشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة وشركة سما الإنشاءات للمقاولات"، وقامت شركة "إس أو إم" بتصميم الأحواض المحيطية بينما جاء عقد توقيع التنفيذ على شركة "قادة البناء الحديث"، وصممت شركتي "هيننج لارسن أركيتيكتس" و"بورو هابولد كونسلتنج إنجنيرز ليميتد" دار الأوبرا، فيما جاء عقد توقيع التنفيذ على شركة "قادة البناء الحديث" ، أما المتحف الصناعي فكان التصميم من شركة "هيذرويك ستوديو"، بينما كان توقيع عقد أعمال إنشاء المرافق الرئيسية والبنية التحتية لـ "شركة شاينا هاربور إنجنيرنج العربية المحدودة".
وإضافة إلى المعالم الأربعة الرئيسية تضم " وجهة وسط جدة " 6 مناطق مميزة هي " المنطقة المركزية " وهي حلقة الوصل للمناطق الـ6 وترتكز على منتجات القطاع السكني والخدمات، " منطقة المرسى واليخوت " وهي تقدم تجربة فريدة في مدينة جدة تضاهي وجهات عالمية وتحتوي على السكن والفنادق والتسوق والترفيه، " منطقة الواجهة البحرية " وهي منطقة تعيد ربط مدينة جدة بالبحر الأحمر بتوفير شاطئ رملي عام مفتوح بطول 2.1 كم ، " منطقة الرياضة " تعزز ربط الرياضة بنمط الحياة اليومية للسكان والزوار حيث تقدم خيارات متعددة من المنشآت الرياضية، "منطقة الإبداع والفنون " وتهدف لتوفير بيئة ملهمة للإبداع والابتكار ، " منطقة البيئة والصحة " وهي مجمع طبي وصحي يضم عيادات طبية ومرافق للأبحاث والتطوير ووجهة للصحة والمعرفة.
وفي جانب الأرقام، تبلغ تكلفة "وجهة وسط جدة " الواقعة من شمال قصر السلام حتى نهاية محطة تحلية المياه 75مليار ريال سعودي ، لصناعة وجهة عالمية سياحية بمساحة 5.7 أراض تبلغ مليون م2 ، و17.000 وحدة سكنية ، 2.700 غرفة فندقية ، 40% مساحات خضراء ، و2.1 كيلو متر شواطئ رملية ، و 9.5 كيلو مترات واجهة بحرية ، و10 مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية ، إضافة إلى 4 معالم رئيسية ( دار الأوبرا ) ، ( الإستاد الرياضي )، (الأحواض المحيطية ) ، (المتحف الصناعي ) ، وتنفذ الوجهة على ثلاث مراحل، وتستهدف الوجهة تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد المملكة بنحو 47 مليار ريال سعودي بحلول 2030.
يذكر أن شركة وسط جدة للتطوير، هي إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيسي لوجهة وسط جدة، قد وقعت مؤخراً 4 عقود إنشائية لـ3 معالم معمارية رئيسية وهي الإستاد الرياضي، ودار الأوبرا، والأحواض المحيطية بالإضافة لأعمال إنشاء البنية التحتية للمرحلة الأولى من الوجهة، حيث بلغ مجموع قيمة العقود الأربعة 12 مليار ريال سعودي.

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