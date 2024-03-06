نائب أمير مكة يرعى حفل تخريج دفعة بجامعة المؤسس

(MENAFN
- Al Watan) تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل، وتشريف نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل، احتفلت جامعة الملك عبدالعزيز مساء الثلاثاء، بتخريج الدفعة الـ 53 لطلاب وطالبات الجامعة للعام الجامعي 1444-1445 البالغ عددهم (29.134) من مختلف الدرجات والتخصصات العلمية: البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، الدبلومات، بحضور رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، وعدد من القيادات الأكاديمية وعمداء الكليات وأولياء أمور الخريجين والخريجات، وذلك بالإستاد الرياضي بالمدينة الجامعية.
وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم انطلقت مسيرة الخريجين، بعدها ألقى كلمات الخريجين والخريجات نيابة عنهم الخريجة رهف بنت عبدالله الغامدي والخريج مجد بن طاهر عابد، والخريج أجواد بن طلال سمرقندي، رحبوا خلالها براعي الحفل والحضور قائلين: ((حياكم الله في يوم تخرجنا و زفافنا إلى ميادين العمل، هذا اليوم الذي طالما انتظرناه جميعًا، بكم وبجهودكم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى نلنا أسمى المراتب والعلوم، لنتمكن من خدمة ديننا ومليكنا ووطننا)).
وخاطبوا زملاءهم من الخريجين والخريجات بقولهم: ((الآن بعد أن حانت لحظة وداع جامعتنا الغالية ومهد تميّزنا ومنبع علمنا، نسأل الله أن يبارك خطانا ويحقق آمالنا لنكون قيادات المستقبل)).
عقب ذلك أدى خريجو الكليات الصحية القسم مع عميد كلية الطب الدكتور عمر بن إبراهيم سعادة، معاهدين الله تعالى على الجد والإخلاص والأمانة والوفاء للدين ثم المليك والوطن، ثم قدم نادي التراث الشعبي بعمادة شؤون الطلاب أوبريت ((هنا المجد)).
عقبها منح رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، الدرجات والتخصصات العلمية للخريجين والخريجات.
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