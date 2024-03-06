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نائب أمير مكة يرعى حفل تخريج دفعة بجامعة المؤسس

3/6/2024 2:42:50 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل، وتشريف نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل، احتفلت جامعة الملك عبدالعزيز مساء الثلاثاء، بتخريج الدفعة الـ 53 لطلاب وطالبات الجامعة للعام الجامعي 1444-1445 البالغ عددهم (29.134) من مختلف الدرجات والتخصصات العلمية: البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، الدبلومات، بحضور رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، وعدد من القيادات الأكاديمية وعمداء الكليات وأولياء أمور الخريجين والخريجات، وذلك بالإستاد الرياضي بالمدينة الجامعية.
وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم انطلقت مسيرة الخريجين، بعدها ألقى كلمات الخريجين والخريجات نيابة عنهم الخريجة رهف بنت عبدالله الغامدي والخريج مجد بن طاهر عابد، والخريج أجواد بن طلال سمرقندي، رحبوا خلالها براعي الحفل والحضور قائلين: ((حياكم الله في يوم تخرجنا و زفافنا إلى ميادين العمل، هذا اليوم الذي طالما انتظرناه جميعًا، بكم وبجهودكم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى نلنا أسمى المراتب والعلوم، لنتمكن من خدمة ديننا ومليكنا ووطننا)).
وخاطبوا زملاءهم من الخريجين والخريجات بقولهم: ((الآن بعد أن حانت لحظة وداع جامعتنا الغالية ومهد تميّزنا ومنبع علمنا، نسأل الله أن يبارك خطانا ويحقق آمالنا لنكون قيادات المستقبل)).
عقب ذلك أدى خريجو الكليات الصحية القسم مع عميد كلية الطب الدكتور عمر بن إبراهيم سعادة، معاهدين الله تعالى على الجد والإخلاص والأمانة والوفاء للدين ثم المليك والوطن، ثم قدم نادي التراث الشعبي بعمادة شؤون الطلاب أوبريت ((هنا المجد)).
عقبها منح رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، الدرجات والتخصصات العلمية للخريجين والخريجات.

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