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إعلان نتائج القبول المبدئي للكادر النسائي للعمل بقطاعات الداخلية

3/6/2024 2:42:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للكادر النسائي للعمل بقطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام - كلية الملك فهد الأمنية - القوات الخاصة للأمن والحماية) ، والهيئة العليا للأمن الصناعي.
وأوضحت الإدارة أنه يمكن للراغبين بمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة ( أبشر - توظيف ).

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