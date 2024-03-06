إعلان نتائج القبول المبدئي للكادر النسائي للعمل بقطاعات الداخلية

إعلان نتائج القبول المبدئي للكادر النسائي للعمل بقطاعات الداخلية
التاريخ
3/6/2024 2:42:49 PM
(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للكادر النسائي للعمل بقطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام - كلية الملك فهد الأمنية - القوات الخاصة للأمن والحماية) ، والهيئة العليا للأمن الصناعي.
وأوضحت الإدارة أنه يمكن للراغبين بمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة ( أبشر - توظيف
).
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