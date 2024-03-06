انطلاق التصفيات النهائية لدورة مسابقة خادم الحرمين الـ 25

(MENAFN
- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ التصفيات النهائية خلال دورة مسابقة "جائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن" الـ 25، التي تقام في الرياض، بمشاركة 125 متسابقا ومتسابقة، من مناطق المملكة كافة.
وأوضح آل الشيخ أن الدورة شهدت زيادة أعداد الفائزين والفائزات ليرتفع عددهم من 36 إلى 52 فائزا وفائزة، كما تم زيادة مجموع قيمة الجوائز لتصل إلى أكثر من الضعف عما كانت في دورتها السابقة ليكون مجموع الجوائز 7,000,000 ريال بعد أن كانت 3,366,000 ريال، إضافة إلى تقديم مكافأة مالية قدرها 5000 ريال لجميع المتسابقين والمتسابقات بمناسبة تجاوزهم التصفيات الأولية، ووصولهم إلى التصفيات النهائية.
MENAFN06032024000089011017ID1107944333
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.