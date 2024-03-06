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انطلاق التصفيات النهائية لدورة مسابقة خادم الحرمين الـ 25

3/6/2024 2:42:49 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ التصفيات النهائية خلال دورة مسابقة "جائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن" الـ 25، التي تقام في الرياض، بمشاركة 125 متسابقا ومتسابقة، من مناطق المملكة كافة.
وأوضح آل الشيخ أن الدورة شهدت زيادة أعداد الفائزين والفائزات ليرتفع عددهم من 36 إلى 52 فائزا وفائزة، كما تم زيادة مجموع قيمة الجوائز لتصل إلى أكثر من الضعف عما كانت في دورتها السابقة ليكون مجموع الجوائز 7,000,000 ريال بعد أن كانت 3,366,000 ريال، إضافة إلى تقديم مكافأة مالية قدرها 5000 ريال لجميع المتسابقين والمتسابقات بمناسبة تجاوزهم التصفيات الأولية، ووصولهم إلى التصفيات النهائية.

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