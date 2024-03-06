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الأسبوع الرابع عشر من دوري المحترفين ينطلق غدا

3/6/2024 2:42:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - تنطلق يوم غد منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023-2024.
ويلتقي السلط مع شباب الأردن عند الخامسة عصر الخميس على ملعب السلط، قبل أن يستقبل سحاب ضيفه الأهلي عند السابعة والنصف مساء على ستاد عمان.
ويواجه الرمثا نظيره الحسين عند الخامسة عصر الجمعة على ستاد الحسن، قبل أن يحل الجليل ضيفا على شباب العقبة عند السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد.
ويستقبل الوحدات ضيفه مغير السرحان عند الخامسة عصر السبت على ستاد عمان، قبل أن يلتقي معان مع الفيصلي عند السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 37 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 30، يليه الوحدات 28، ثم الرمثا 19، شباب العقبة 18، شباب الأردن 16، مغير السرحان ومعان 14، السلط والجليل 10، الأهلي وسحاب 9.
وتتولى قناة الاتحاد على يوتيوب (اضغط هنا)، البث المباشر للمباريات.
الطواقم التحكيمية
فيما يلي الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع الرابع عشر:
مباراة السلط وشباب الأردن
الحكام: إبراهيم سمارة، الحكام المساعدين عمرو عجاج، مراد الذيبة، ومحمود صبيح رابعا.
مباراة سحاب والأهلي
الحكام: صدام عمارة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، أحمد الحتو، ومروان إسماعيل رابعا.
مباراة الرمثا والحسين
الحكام: محمد مفيد، الحكام المساعدين محمد الخلف، حمزة سعادة، وسيم طبيشات رابعا، ومحمود ظاهر حكم إضافي.
مباراة شباب العقبة والجليل
الحكام: أحمد يعقوب، الحكام المساعدين أحمد سمارة، إبراهيم العموش، وبكر هباهبة رابعا.
مباراة الوحدات ومغير السرحان
الحكام: أحمد راضي للساحة، الحكام المساعدين محمود ظاهر، منذر عقيلان، وموسى اللحام رابعا.
مباراة معان والفيصلي
الحكام: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين أحمد مؤنس، محمد محرم، وإسراء مبيضين رابعا.

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