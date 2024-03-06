الخليفي: النادي هو من يعلن رحيل مبابي

واضاف الخليفي :" لا يمكنني تأكيد رحيل مبابي، فالنادي دائما هو من يعلن مثل هذه الأمور، وإذا لم يصدر النادي بياناً بهذا الامر، فهذا لأنه لا يريد الحديث عن شيء، فمبابي متواجد حالياً مع الفريق ولديه عقد حتى نهاية الموسم، والفريق يعمل للمستقبل، والليلة كان لدينا أصغر تشكيل أساسي في تاريخ مشاركتنا بدوري أبطال أوروبا".

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