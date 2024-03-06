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الخليفي: النادي هو من يعلن رحيل مبابي

3/6/2024 2:42:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اشار رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي الى انه لا يمكنه تأكيد رحيل مهاجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي عن حديقة الامراء مع نهاية الموسم الحالي حيث ينتهي عقد اللاعب، الذي من المتوقع ان ينتقل الى نادي ريال مدريد الاسباني.

واضاف الخليفي :" لا يمكنني تأكيد رحيل مبابي، فالنادي دائما هو من يعلن مثل هذه الأمور، وإذا لم يصدر النادي بياناً بهذا الامر، فهذا لأنه لا يريد الحديث عن شيء، فمبابي متواجد حالياً مع الفريق ولديه عقد حتى نهاية الموسم، والفريق يعمل للمستقبل، والليلة كان لدينا أصغر تشكيل أساسي في تاريخ مشاركتنا بدوري أبطال أوروبا".

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