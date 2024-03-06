انتصاران لمنتخب الملاكمة في التصفيات المؤهلة للأولمبياد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- الغد- بلغ لاعب المنتخب الوطني للملاكمة حذيفة عشيش، دور الـ 16 من التصفية العالمية الأولى المؤهلة إلى أولمبياد باريس، بعد فوزه على الصيني زاهانغ من منافسات وزن تحت 51 كغم.
كما تأهل اللاعب عدي الهنداوي بمنافسات وزن تحت 92 كغم، إلى دور الـ ٣٢، بفوزه على البرتغالي أنتونيو روديجيز، بإنهاء الحكم للنزال بعدم التكافؤ.
وكان الملاكم زياد عشيش أيضا أمس قد تأهل إلى دور الـ 32، بعد فوزه بنزاله الأول على لاعب منتخب طاجيكستان شوكوروف شوكوبزون ضمن منافسات وزن تحت 71 كغم.
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