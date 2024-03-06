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انتصاران لمنتخب الملاكمة في التصفيات المؤهلة للأولمبياد

3/6/2024 2:42:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- بلغ لاعب المنتخب الوطني للملاكمة حذيفة عشيش، دور الـ 16 من التصفية العالمية الأولى المؤهلة إلى أولمبياد باريس، بعد فوزه على الصيني زاهانغ من منافسات وزن تحت 51 كغم.

كما تأهل اللاعب عدي الهنداوي بمنافسات وزن تحت 92 كغم، إلى دور الـ ٣٢، بفوزه على البرتغالي أنتونيو روديجيز، بإنهاء الحكم للنزال بعدم التكافؤ.

وكان الملاكم زياد عشيش أيضا أمس قد تأهل إلى دور الـ 32، بعد فوزه بنزاله الأول على لاعب منتخب طاجيكستان شوكوروف شوكوبزون ضمن منافسات وزن تحت 71 كغم.

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