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شرودر يقود نتس لفوز مثير على سيكسرز بدوري السلة الأميركي

3/6/2024 2:42:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن- قاد الألماني دينيس شرودر فريقه بروكلين نتس، لتحقيق فوز مفاجئ على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (112-107) في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وسجل شرودر، قائد المنتخب الألماني، 20 نقطة ومرر 8 تمريرات حاسمة ليقود نتس لتحقيق الفوز، حيث كانت هذه الخسارة هي الـ26 لفريق سفنتي سيكسزر هذا الموسم، والذي يواصل خوض المباريات من دون نجمه تيريز ماكسي بعد إصابته بارتجاح في المخ، إضافة إلى جويل إمبيد، الذي خضع لجراحة في الركبة.
وفي مباراة أخرى، فاز أورلاندو ماجيك على شارلوت هورنيتس (101-89)، وكان باولو بانشيرو آخر لاعب سجل نقاطا في المباراة بـ22 نقطة، فيما سجل الألماني مورتيز فاجنر 11 نقطة، كما سجل شقيقه فرانز فاجنر ثماني نقاط.
وفي بقية المباريات، فاز ميامي هيت على ديترويت بيستونز (118-110)، وأتالانتا هوكس على نيويورك نيكس (116-100)، ونيو أورليانز بيليكانز على تورنتو رابتورز (139-98)، كما فاز كليفلاند كافالييرز على بوسطن سلتيكس (105-104)، وهيوستن روكتس على سان أنطونيو سبيرز (114-101)، وإنديانا بيسرز على دالاس مافريكس (137-120)، وفينيكس صنز على دنفر ناجيتس (117-107) بعد الوقت الإضافي.
وفي المقابل، فاز فريق ميلواكي بكس على ضيفه لوس أنجليس ليكرز (113-106)، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، في مباراة غاب عنها نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو؛ بسبب إصابته في وتر أخيل.
ورغم عدم مشاركة أنتيتوكونمبو، تمكن باكس من تحقيق الفوز بفضل أداء قوي من داميان ليلارد الذي سجل 41 نقطة، كما أسهم بوبي بورتيس جونيور بشكل كبير بتسجيله 28 نقطة و 16 متابعة.
في المقابل، سجل كل من بول جورج وجيمس هاردت 29 نقطة لفريق كليبرز، الذي حقق 5 انتصارات، وتلقى 5 هزائم في آخر 10 مباريات.
وفي بقية المباريات، فاز ممفيس جريزليس على بروكلين نتس (106-102)، ومينيسوتا تمبرولفز على بورتلاند ترايل بليزرز (119-114)، كما فاز يوتا جاز على واشنطن ويزاردز (127-115)، وشيكاغو بولز على ساكرامنتو كينجز (113-109)، ولوس أنجليس ليكرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر (116-104).-(وكالات)

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