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مهمة صعبة لليفربول في دبلن.. وروما يتربص ببرايتون

3/6/2024 2:42:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - تستعد الفرق التي تصدرت مجموعاتها في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، لخوض مبارياتها في البطولة القارية، وذلك عندما تخوض مباريات ذهاب دور الـ16، بحثا عن مقعد لها في دور الثمانية.
وستكون أبرز مواجهات هذا الدور اليوم، تلك التي تجمع سبارتا براغ التشيكي وليفربول الإنجليزي الساعة 8:45 مساء، حيث تعود أهمية هذه المباراة لرغبة ليفربول من أجل تحقيق النجاح في هذه البطولة، لتكون خير وداع للألماني يورغن كلوب، مدرب الفريق، الذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.
ويرغب كلوب في توديع الفريق بشكل لائق وأن تكون مباراته الأخيرة مع الفريق هي المباراة النهائية لهذه البطولة التي ستقام في دبلن.
ويقدم ليفربول عروضا جيدة هذا الموسم، حيث تصدر مجموعته في الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مباراتين، كما أنه يتواجد على قمة ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة أمام مانشستر سيتي.
ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه الصعب على نوتنجهام فورست بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة، كما يسعى كلوب للخروج من هذه المباراة بأفضل نتيجة ممكنة ودون تلقي لاعبيه للإصابات، خاصة وأنه سيواجه مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في مباراة ستحدد كثيرا مصير لقب الدوري الإنجليزي.
في المقابل، يتطلع سبارتا براغ، الذي تأهل لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، وتغلبه على غلطة سراي في الدور المؤهل لدور الـ16، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق الفوز على ليفربول.
واستطاع براغ أن يحرج غلطة سراي، الذي تغلب على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا (6-4) في مجموعة مباراتي الذهاب والإياب في الدور المؤهل لدور الـ16. واستطاع براغ أن يحقق الفوز في 12 مباراة من آخر 14 مباراة له، لكنه يعلم تماما صعوبة المواجهة أمام ليفربول.
وقال الدنماركي بريان بريسك مدرب سبارتا براغ: "أعتقد أن كل رياضي لديه اعتقاد بإمكانه الفوز بأي مباراة، لكن بالطبع علينا أن نكون واقعيين ونحن نعلم جيدا أن ليفربول واحدا من أفضل الفرق على المستوى الدولي".
وكان سبارتا براغ التقى بفريق ليفربول في دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي موسم "2010-2011" وحينها تعادلا في التشيك سلبيا، قبل أن يفوز ليفربول في مباراة الإياب على ملعب "أنفيلد" بهدف نظيف.
وستكون أبرز مباريات هذا الدور هي تلك التي تجمع بين روما الإيطالي وضيفه برايتون الإنجليزي الساعة 8:45 مساء اليوم على ملعب الأولمبيكو بروما.
وسيتخلى مدرب روما دانيلي دي روسي ومدرب برايتون روبرتو دي زيربي عن صداقتهما في هذه المباراة، حيث كان مدرب برايتون قد كشف عقب القرعة التي أوقعت الفريقين في مواجهة بعضهما البعض: "دي روسي صديقي، ابنتي صديقة ابنته، وأنا أحترمه بشدة، هو يعيش لكرة القدم مثلي، لديه قلب كبير".
وستشهد أيضا هذه المباراة صراع من نوع خاص بين روميلو لوكاكو لاعب روما، وجواو بيدرو مهاجم برايتون؛ حيث أن الثنائي ينافسان على لقب الهداف ولدى كل منهما 6 أهداف ويتواجدان في المركز الثاني بقائمة هدافي البطولة.
وتقام مباريات مثيرة أخرى بنفس التوقيت، حيث يلعب كارابج أجدام الأذربيجاني مع باير ليفركوزن الألماني، الذي لم يخسر في أي مباراة حتى الآن في كافة البطولة ويقدم موسما رائعا بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.
كما يلتقي مارسيليا الفرنسي مع فياريال الإسباني، وبنفيكا البرتغالي مع جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، وفرايبوج الألماني مع ويستهام الإنجليزي، وميلان الإيطالي مع سلافيا براغ التشيكي، وهذه اللقاءات الأربع تقام في توقيت موحد عند الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم. (وكالات)

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