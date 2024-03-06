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توخيل يشيد بشخصية لاعبي بايرن.. وإقصاء سوسيداد يسبب قشعريرة لمدربه

3/6/2024 2:42:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن- أشاد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، بالمستوى الذي قدمه فريقه في الفوز على ضيفه لاتسيو بثلاثية نظيفة، والذي قاده لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال توخيل في تصريحات صحفية: "قدمنا مستوى مميزا وتميزنا بالانضباط التكتيكي، لم نفقد التركيز ولعبنا بشجاعة تفوق المستوى الذي ظهرنا عليه في الذهاب وكلفنا الخسارة، لقد تمتعنا بإيقاع أفضل".
وتابع: "حصلنا على الدعم المطلوب بعد تسجيل الهدف الأول، ثم جاء الهدف الثاني في توقيت مثالي، وهو ما منحنا الثقة في المباراة، نستحق الفوز بعد المستوى الجيد الذي قدمه لاعبو الفريق، وفي النهاية بدا الأمر أسهل مما كان الوضع عليه".
وأضاف: "كنا نعرف بأننا سنسجل على الأقل هدفين أمام لاتسيو، وحضرنا أنفسنا جيدا لذلك، هذا انتصار للروح ولدينا الأهداف الكبيرة، الهدف الأقل هو الوصول للدور ربع النهائي، وهذا سبب أهمية المباراة بالنسبة لنا، علينا النهوض والشعور بالثقة"، لافتا إلى أن أنظاره تتجه لخوض مباراة ماينز في البوندسليغا يوم السبت المقبل.
وتطرق توخيل للحديث عن الحالة المزاجية للفريق، بقوله: "دائما ما تظهر الشمس بعد المطر، الآن الأمر يشبه المطر ولكن يمكننا الاستمتاع به أيضا، أقوم بكل شيء حتى نحظى بأكبر نجاح ممكن وهذا لن يتغير، هذا موسم آخر نتعلم منه، أنا سعيد لأن الوصول إلى ربع النهائي يشكل طموحا خاصا بالنسبة لي، وسننظر إلى ما هو أبعد من ذلك".
بدوره، اعترف الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق لاتسيو، بأن الهدف الثاني للعملاق البافاري سرق الأمل من فريقه قبل نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة، رغم أفضلية فريقه لاتسيو في الفوز بلقاء الذهاب 1-0.
وقال ساري، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول ضد فريق يلعب بشخصيته الحقيقية، وكان الأمر متوقعا، هذه الفرق غالبا ما ترفع مستوى أدائها في هذه المسابقة، واستمرينا في المباراة حتى استقبالنا الهدف الثاني، وكان لدينا الفرص للتقدم، لا أعتقد أن التأخر بهدف كان سيسرق منا الأمل، لكن الهدف الثاني جعلنا ندخل غرفة الملابس بخيبة أمل كبيرة ومن دون اقتناع بأنه يمكننا قلب الأمور في الشوط الثاني".
وتابع: "موسم الأبطال إيجابي بالنسبة لنا، فريق مثل فريقنا الذي يلعب في بطولة بهذا المستوى ويحقق انتصارات أكثر من عدد هزائمه، هذا أمر إيجابي".
من جانبه، أعرب الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ، عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه بثلاثية نظيفة على حساب ضيفه لاتسيو الإيطالي، حيث سجل كين ثنائية ليقود بايرن للتأهل إلى ربع النهائي، بعدما خسر العملاق البافاري لقاء الذهاب بهدف دون رد على ملعب الأولمبيكو في روما.
وقال كين في تصريحات صحفية: "كانت أمسية مثالية بالنسبة لنا وقدمنا مباراة كبيرة، بالطبع هذه لحظة هائلة بالنسبة لنا ولموسمنا، قدمنا مستوى مميزا".
وعن الوضع الحالي لبايرن ميونخ، أشار: "نحن اللاعبين نتحمل المسؤولية وليس المدرب وحده، علينا أن نقدم كل شيء في كل مسابقة، نعرف أنه يمكننا التطور، أمسية مثل هذه بإمكانها تغيير الموسم، أنا فخور باللاعبين ونعرف أننا بحاجة لجلب هذا الزخم معنا".
ويعاني بايرن ميونيخ على مستوى الدوري الألماني، إذ يأتي في المركز الثاني برصيد 54 نقطة، متخلفا بفارق 10 نقاط عن المتصدر باير ليفركوزن بعد انقضاء 24 جولة.
بدوره، حافظ الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ، على نظافة شباكه خلال مواجهة لاتسيو، وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن نوير حافظ على نظافة شباكه 57 مرة في 136 مباراة لعبها بدوري الأبطال، مضيفة أن الحارس الألماني عادل بذلك الرقم القياسي للأسطورة الإسبانية إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد السابق (57 شباك نظيفة في 177 مباراة)، فيما يأتي الإيطالي جيانلويجي بوفون الحارس الأسطوري لفريق يوفنتوس، في المرتبة الثالثة كأكثر حراس المرمى حفاظا على نظافة شباكه بـ52 مباراة.
إلى ذلك، ظهر الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في تصريحات صحفية، بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على فريق ريال سوسيداد الإسباني 2-1، مؤكدا: "كان لدينا خطتنا وتمكنا من تطبيقها، لم نمنحهم الكثير من الفرص، واستحوذنا على الكرة بشكل جيد".
وأضاف: "قدم ديمبيلي أداء جيدا للغاية وكان حاسما في البداية، الهدف الأول ساعدنا كثيرا، نحن المدربين نحاول أن نجد الحلول، ولكن على اللاعبين تطبيق ذلك، ولعب الجميع بشكل رائع".
وحول غياب أشرف حكيمي عن مباراة ذهاب ربع النهائي لتراكم البطاقات، قال: "نحن فريق جماعي، لعبنا اليوم من دون ماركينيوس ودانيلو، وأظهرنا نفس الأداء والجودة، لدينا لاعبان في كل مركز".
ولدى سؤاله عن مستقبل مبابي، أجاب: "من الواضح للجميع أن مستقبل مبابي القريب لن يكون معنا، لذلك علينا تجربة لاعبين آخرين في الفريق، أنا لم أكتشف مبابي اليوم، إنه أفضل لاعب في العالم ويستطيع أن يسجل 50 هدفا ويقدم 25 كرة حاسمة مع أي مدرب ومع أي فريق، إنه لاعب بمواصفات مثالية وجودة عالية".
من جانبه، كشف الإسباني إيمانول ألجواسيل المدير الفني لفريق ريال سوسييداد، عن تفاعله مع مجريات مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والتي خسرها أمام سان جيرمان (1-2).
وقال ألجواسيل في تصريحات صحفية: "أتقدم بالتهنئة إلى لاعبي فريقي لأنهم لم يستسلموا، وفي الشوط الثاني حينما تخلفنا بنتيجة 2-0، تمكننا من الحفاظ على طموحنا وقلصنا الفارق".
وأقر ألجواسيل بأن الفترة الأخيرة من المباراة، والتي شهدت هدف تقليص الفارق من ميكيل ميرينو، سببت له "الكثير من القشعريرة"، على حد تعبيره.
واستدرك الرجل الذي ترعرع مع المراحل السنية لريال سوسييداد، ثم مثل فريقه الرديف وفريقه الأول: "رأينا باريس سان جيرمان بصورة مذهلة".
واسترسل في التصريحات التي نقلتها عنه صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد تحلى بذهنية جيدة للغاية، وطبق ضغطا عاليا علينا، إنه فريق رائع، إذا لعب سان جيرمان بنفس هذه الطريقة، فإنهم مرشحون للتتويج بالمسابقة، ليس لدي شك في ذلك".-(وكالات)

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