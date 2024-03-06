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التايكواندو يغادر إلى الصين لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد

3/6/2024 2:42:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يغادر المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم إلى الصين، للدخول في معسكر تدريبي يسبق مشاركته في التصفيات الآسيوية لمؤهلة لاولمبياد باريس 2024 التي تقام يومي 15 و16 الشهر الحالي.
ويضم المنتخب الوطني كلا من: اللاعبة راما أبو الرب واللاعب زيد الحلواني والمدير الفني للمنتخبات الوطنية، فارس العساف والمعالجة رنا جوردن.
وتسعى اللاعبة راما أبو الرب إلى تحقيق إحدى الميداليتين الذهبية أو الفصية للتأهل للأولمبياد المقبل، وستخوض منافسات التصفيات الآسيوية يوم 16 من الشهر الحالي. وبدأت أبو الرب برفع وتيرة التدريبات والإعداد الجيد منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفقا للبرنامج التدريبي الذي أعده المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، واشتمل على محاور تدريبية مهمة، لتلتحق بباقي اللاعبين المتأهلين الثلاثة وهم: جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى.
ووفق ما علمته "الغد"، لن يخوض اللاعب زيد الحلواني منافسات التصفيات الآسيوية وسيكتفي بالمشاركة في التدريبات إلى جانب اللاعبة راما أبو الرب.

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