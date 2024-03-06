التايكواندو يغادر إلى الصين لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يغادر المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم إلى الصين، للدخول في معسكر تدريبي يسبق مشاركته في التصفيات الآسيوية لمؤهلة لاولمبياد باريس 2024 التي تقام يومي 15 و16 الشهر الحالي.
ويضم المنتخب الوطني كلا من: اللاعبة راما أبو الرب واللاعب زيد الحلواني والمدير الفني للمنتخبات الوطنية، فارس العساف والمعالجة رنا جوردن.
وتسعى اللاعبة راما أبو الرب إلى تحقيق إحدى الميداليتين الذهبية أو الفصية للتأهل للأولمبياد المقبل، وستخوض منافسات التصفيات الآسيوية يوم 16 من الشهر الحالي. وبدأت أبو الرب برفع وتيرة التدريبات والإعداد الجيد منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفقا للبرنامج التدريبي الذي أعده المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، واشتمل على محاور تدريبية مهمة، لتلتحق بباقي اللاعبين المتأهلين الثلاثة وهم: جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى.
ووفق ما علمته "الغد"، لن يخوض اللاعب زيد الحلواني منافسات التصفيات الآسيوية وسيكتفي بالمشاركة في التدريبات إلى جانب اللاعبة راما أبو الرب.
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