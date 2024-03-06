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الفحيص يتطلع لحسم سلسلة النهائي.. والأهلي يظفر ببرونزية سلة الناشئات

3/6/2024 2:42:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يسعى فريق نادي شباب الفحيص إلى تحقيق انتصاره الثالث تواليا والتتويج بلقب دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، فيما يرنو الأرثوذكسي من خطف الفوز وتأجيل حسم اللقب بفرض جولة جديدة، وذلك عندما يلتقيان عند الساعة 6:30 من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الثالثة من "سلسلة النهائي"، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل محمد ملص.
وحققت لاعبات الفحيص، الفوز في أول مباراتين بنتيجتي (51-42) و(44-40)، وبات الفريق بحاجة إلى تحقيق فوز واحد من أجل الظفر باللقب، في "سلسلة النهائي" التي يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات من إجمالي خمس مباريات مفترضة.
في المقابل، حسم فريق النادي الأهلي صراع المركز الثالث وظفر بالميدالية البرونزية، وذلك بعدما جدد فوزه على فريق نجوم الأردن بنتيجة (42-28)، حيث كان استهل "السلسلة القصيرة" بالفوز (49-38).
وبارك رئيس النادي الأهلي عوني نغوي إنجاز الناشئات، حيث قال في مدونة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حصل فريق الناشئات تحت 14 عاما على المركز الثالث في الدوري، كل الشكر للجهازين الفني والإداري واللاعبات والأهالي على الجهد الذي قدموه خلال الأشهر الماضية؛ في الموسم المقبل لن نرضى بغير المنافسة على كأس البطولة إن شاء الله".
وبرزت لاعبة الأهلي دانيا السرابي في اللقاء، مع تسجيلها 4 نقاط و13 متابعة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 16، تليها غزل غنيم بتسجيلها 8 نقاط و8 متابعات وتمريرة وستيل بفاعلية 12، فيما كانت نور الدميري المسجلة الأبرز من جانب نجوم الأردن بـ10 نقاط و7 متابعات وتمريرة وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 3.
وسجل الأهلي 15 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر مقابل 10 نقاط للاعبات نجوم الأردن، و14 نقطة من الفرصة الثانية مقابل نقطة يتيمة لنجوم الأردن، و13 نقطة مقابل 7 نقاط من الفاست بريك، كما ظهرت فاعلية دكة بدلاء الأهلي بشكل أكبر مع مساهمتهن بتسجيل 16 نقطة مقابل 3 نقاط فقط، جاءت من "بنش" فريق نجوم الأردن.

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