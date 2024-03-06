البرو تكشف خللا في تطبيق التعليمات.. هدف معان غير المحتسب يقود لاقتراح جديد

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

إرشيدات يحقق إنجازا في سجل المدربين

حقق المدرب الوطني خلدون إرشيدات، إنجازا جديدا في مسيرته التدريبية بكرة القدم، عندما تم قبوله للمشاركة في دورة التدريب الآسيوية المتقدمة للمحترفين "البرو"، التي تأتي بعد حصوله أيضا على شهادة تدريب حراسة المرمى، حيث يعد مدرب الحراس الأول آسيويا الذي ينخرط بهذه الدورة على مستوى آسيا، في إنجاز لافت، كون إرشيدات أول مدرب حراس مرمى آسيوي، يتم قبوله بدورة البرو الآسيوية.

وتتيح دورة "البرو" لإرشيدات التدريب كمدير فني لجميع الفرق وبمختلف الدرجات، بما في ذلك فرق المحترفين.

يشار إلى أن خلدون يعد أحد عمالقة حراس المرمى الذين مروا على نادي الحسين إربد والمنتخبات الوطنية، قبل أن يتحول لعالم التدريب ويبدع فيه، حيث لم يكتف بالحصول على شهادات تدريب حراس المرمى، بل انتقل للبحث عن أعلى شهادات المدربين، بانتظار تسلمه شهادة "البرو".

هدف معان "غير المحتسب" يقود لاقتراح جديد

تسبب الهدف الملغى لفريق معان في مرمى فريق مغير السرحان، بدوري المحترفين، في الأسبوع الثالث عشر من الدوري، في ولادة اقتراح جديد يقضي بضرورة مناقشة الحالات الجدلية التحكيمية أمام خبراء محايدين في التحكيم، للخروج بحكم دقيق حول دقة تبريرات دائرة الحكام للحالات الجدلية في المباريات.

ولادة هذا المقترح من قبل مهتمين في الشأن التحكيمي، جاءت بعد قيام دائرة الحكام بشرح لحالة هدف معان الملغى، واعتبار قرار الحكم بعدم احتساب الهدف صحيحا، رغم أن البعض من الحكام السابقين يرون أن الهدف كان صحيحا وأن قرار الحكم كان خاطئا.

أحد خبراء التحكيم، أبدى دهشته من تبرير لجنة الحكام بصحة قرار الحكم، متمنيا على أمين عام اتحاد الكرة سمر نصار، العمل على استقطاب خبراء تحكيم من خارج الاتحاد، للتعليق على حالات التحكيم الجدلية، ليس انتقاصا من دائرة الحكام، بل لأن تحليل خبراء محايدين يكون أكثر إقناعا للشارع الرياضي.

يشار إلى أن إلغاء هدف معان، خلق حالة من الجدل في الشارع الرياضي، وأحدث انقساما كبيرا في ظل عدم وضوح الرؤية، الأمر الذي دفع باتجاه ضرورة الاستعانة بتقنية الفيديو "الفار" في أقرب وقت.

"البرو" تكشف خللا في تطبيق التعليمات

كشفت الأسماء التي أعلن عنها اتحاد الكرة لـ18 مدربا، تم قبولهم للمشاركة في دورة التدريب الآسيوية المتقدمة "البرو"، عن خلل في تطبيق التعليمات التي سبق وأن أعلن عنها اتحاد الكرة في فترات سابقة.

وتنص تعليمات الاتحاد على أن المدير الفني للفريق الذي يلعب في دوري المحترفين، يشترط أن يكون حاصلا على شهادة "البرو"، للسماح له بتولي مهمة التدريب، وهو ما لم يحصل في الموسم الحالي.

وكشفت أسماء المدربين الـ18الذين تم الاعلان عنهم أول من أمس، عن وجود مدربين منهم لم يحصلوا على هذه الشهادة، وبالرغم من ذلك، يشرفون على تدريب أندية المحترفين، أمثال خالد الدبوبي الذي يشرف على تدريب مغير السرحان، وعمار الزريقي الذي يشرف على تدريب فريق السلط، وعماد رشاد مدرب الأهلي.

عموتة يشارك في دورة تكوينية لنخبة مؤطري "الكاف"

بدأ المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، مشاركته في الوحدة الأخيرة للدورة التكوينية لنخبة مؤطري الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي تقام في المغرب وتختتم غدا، بحضور 16 مشاركا من جنسيات مختلفة.

وتجرى هذه الدورة التكوينية، على مدى أربعة أيام، تحت إشراف وتأطير مدير تكوين المدربين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، برانيمير يوجيفيتش، ومدير التطوير التقني في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، رول شيبيندا.

وقال الحسين عموتة، إن هذه الدورة التكوينية تتميز بحضور مكثف لخبراء "فيفا" الذين يسهرون على تقديم محتوى يستجيب للمعايير الدولية لفائدة مؤطرين سيقدمون، بدورهم، هذا المحتوى لنظرائهم الأفارقة.

وتابع بالقول "إن مسؤوليتنا الآن تكمن في تحضير مدربين شباب لمستقبل كرة القدم الإفريقية للمساهمة في تطويرها وإشعاعها".

وسيحصل الناجحون في هذه الاختبارات على شهادة مؤطر النخبة، والتي تمثل خطوة مهمة في مسيرتهم التدريبية.

نعيمات ينافس نجوم آسيا

دخل لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، المحترف في الأهلي القطري يزن نعيمات، في تنافس مع عدد من نجوم الكرة في غرب آسيا، لاختيار اللاعب الأفضل خلال شهر شباط (فبراير) الماضي.

واختار موقع الاتحاد الآسيوي 6 لاعبين للتنافس على هذه الجائزة، بحيث ينتهي تصويت الجماهير غدا.

واللاعبون المتنافسون هم: يزن نعيمات إلى جانب أكرم عفيف (منتخب قطر)، وأيمن حسين (القوة الجوية العراقي)، وأندرسون تاليسكا (النصر السعودي)، وعبدالرزاق حمدالله (الاتحاد السعودي)، وألكسندر ميتروفيتش (الهلال السعودي)، ومحمد حبوس (الأنصار اللبناني)، وتصدر العراقي أيمن حسين قائمة اللاعبين في اليومين الماضيين.

كواليس النجوم

. المحترف السوري عمر عبدالرزاق، التحق أمس بفريق الجليل لكرة القدم، استعدادا لمشاركته منافسات المرحلة المقبلة من دوري المحترفين.

. فريق الفيصلي لكرة القدم، نشط في إبرام التعاقدات في الأيام الأخيرة، كان أبرزها حارس المرمى السوري أحمد مدنية الذي وصل إلى عمان ليلة أول من أمس، واللاعب محمد كحلان القادم من الوحدات، كما تعاقد مع المدير الإداري ماهر طعمة.. وصول الحارس مدنية جاء تزامنا مع تألق الحارس الحالي نور بني عطية.. فيما أثار تعاقد الفيصلي مع كحلان ردود فعل غاضبة من قبل جمهور الوحدات الذي أبدى استغرابه من قيام ناديه باستبعاد لاعب المنتخب الأولمبي كحلان.

. فريقا الأهلي الذي يلعب في صفوفه يزن نعيمات ومعيذر الذي يلعب في صفوفه يزن العرب، تعادلا بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت أول من أمس، ضمن منافسات المرحلة 16 من دوري نجوم قطر.. نعيمات لم يشارك في المباراة بسبب الإصابة، فيما لعب العرب في المباراة.

. اتحاد كرة القدم وجه كتاب شكر للمدير الفني لمنتخب السيدات ماهر أبو هنطش، بمناسبة انتهاء مدة عقده، عقب تحقيق بطولة غرب آسيا.









المدرب خلدون إرشيدات - (أرشيفية)