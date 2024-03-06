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اتحاد الطائرة يستضيف بطولة غرب آسيا الشاطئية

3/6/2024 2:42:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو يستضيف اتحاد الكرة الطائرة، بطولة غرب آسيا الشاطئية للرجال والسيدات في العقبة خلال الفترة 19-25 آيار (مايو) المقبل، والتي تأتي ضمن خطة اتحاد اللعبة في استضافة العديد من البطولات العربية والإقليمية، على مستوى الذكور والإناث لجميع الفئات، سواء في منافسات داخل الصالات أو الشاطئية.
ورد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات على استفسارات "الغد"، قائلا: "لدينا االعديد من الاستضافات للموسم 2024، وبعد النجاح اللافت، والإشادات الكبيرة من خلال استضافتنا لبطولة الأندية العربية 42 في عمان، ارتفع مؤشر الثقة لدى الاتحادات الوطنية العربية والإقليمية، وتأتي هذه الاستضافة كما هو مدرج على أجندة خطة الاتحاد للموسم الحالي، وإقامتها على شواطئ مدينة العقبة، تبعا لطبيعة ثغر الأردن الباسم، واجوائه المحفزة تنافسيا، إلى جانب استثمار المنافسة الرياضية في الترويج السياحي للمناطق الخلابة في أردننا الحبيب، ولدينا منتخبات تتدرب على مدار العام، وسبق لمنتخب السيدات وأن توج بالميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا التي اقيمت في قطر، والرجال بالفضية في البطولة العربية التي اقيمت في سورية".
وتابع: "نهدف من استضافة العديد من بطولات الذكور والإناث ولجميع الفئات، خلق أجواء تنافسية احتكاكية، تهدف إلى الاستفادة من التجربة لغايات تطوير المستوى، ومنح "طائرتنا" قوة دفع كبيرة للتحليق في أجواء الانجازات، وهو ما ينسحب على صعيد المنتخبات الوطنية وأندية اللعبة، وإن كانت مشاركة ممثلينا شباب الحسين وعيرا، لم تلب الطموح سواء في مشاركة الشباب الإقليمية ومشاركه فريق عيرا في منافسات العربية، إلا انها اعطتنا مؤشر تقييم للمستوى العام، ونقاط القوة والضعف، والتي وضعها الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بقيادة التونسي هيثم الوسلاتي، في كراسته الفنية، ويجري العمل تدريجيا على علاجها، خاصة وأن اغلب اللاعبين ضمن صفوف المنتخب الوطني، ولدينا استضافات مهمة على صعيد الناشئين والشباب خلال المرحلة المقبلة".
وتابع: "نحترم قدرات لاعبي الخبرة في الأندية والمنتخبات الوطنية، ونقدر ما قدموا عبر تاريخهم الطويل للعبة على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، لكن لدينا خطة طويلة الأمد، تجاه منتخبات الفئات العمرية، باعتبارها الوقود الحقيقي لتحليق الطائرة الأردنية بعيدا على مستوى الذكور والإناث، وسنتعاقد مع مدير فني لمنتخبات الفئات العمرية على سوية عالية، وننتظر اتمام الأمور وفق القنوات الرسمية من خلال مظلتنا اللجنة الاولمبية، ولدينا خطط تبحث عن تحضير هذه المنتخبات على جهوزية عالية، استعدادا لتحقيق الظهور المشرف والنتائج في البطولات التي سنستضيفها خلال المرحلة المقبلة".
وعن النجاح اللافت الذي حققه اتحاد الكرة الطائرة في استضافة بطولة الأندية العربية 42، اجاب قطيشات: "عملنا بروح الفريق، كل وفق تخصصه ومهامه وتشاركية القرار بين لجان البطولة، واعطتنا وقفة الداعمين وراعي بطولات اتحاد الكرة الطائرة، وتوجيهات رئيس الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل ومتابعتها، دفعة معنوية كبيرة لانجاز كافة الامور المطلوبة من النواحي التنظيمي والإدارية، فكان النجاح حليفنا والحمدلله، الذي اشاد به رئيس الاتحاد العربي الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ورئيس اتحاد غرب آسيا علي الكواري، ورؤساء الاتحادات الوطنية والوفود العريية، وينضب تفكيرنا نحو إقتران النجاح التنظيمي بالنتائج الفنية المميزة في الاستحقاقات المقبلة".

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