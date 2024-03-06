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تدريبات مشتركة لمنتخب المصارعة للسيدات مع نظيره الجزائري

3/6/2024 2:42:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يواصل المنتخب الوطني لمصارعة السيدات، تدريباته في الجزائر، والتي تستمر حتى 13 من الشهر الحالي، في إطار تحضيراته لخوض سلسلة من الاستحقاقات العربية والقارية والعالمية خلال الفترة المقبلة.
ويتخلل المعسكر التدريبي، مباريات وتدريبات مشتركة مع منتخب السيدات الجزائري، بحثا عن مزيد من الفائدة الفنية والبدنية.
ويضم وفد المنتخب الوطني، المدرب رائد القيسي رئيسا للوفد والمعالجة عرين الخريشة والإدارية رنا الصغير، إلى جانب 7 لاعبات؛ وهن: نورا الطيبين وبلقيس الطيبين، جنى أبو شاور، مايا قطيشات، تالا أبو خيط، ليال سكر، مريم أبو حمادة.
وقال م.عبدالله قطيشات نائب رئيس اتحاد المصارعة والناطق الإعلامي في معرض رده على استفسارات الغد: "نريد منح لاعباتنا فرصة الاحتكاك مع مستويات فنية وبدنية تضاهي قدراتنا بمستوى معقولا، لكننا لا نريد في المرحلة الحالية المجازفة في اختيار منتخبات الدول المتقدمة في اللعبة أمثال اليابان ومنغوليا وغيرها، لتجنب المساهمة في توسيع الفجوة أو التأثير سلبا على معنويات اللاعبات".
وتابع: "تمتلك الجزائر لاعبات مميزات وبطلات، ونشكرهن على حفاوة الاستقبال لوفد منتخبنا الوطني للسيدات"، مؤكدا أن المعسكر يأتي انسجاما مع رؤية اتحاد المصارعة في تعزيز سبل التعاون مع الدول العربية ولضمان تواجدهم في بطولة العرب، التي تستضيفها الأردن للفئتين حرة وروماني تحت 17 و23 عاما بالفترة من 22 إلى 26 أيار (مايو) المقبل.
من جانبه، يرى مدرب المنتخب الوطني للسيدات، رائد القيسي، أن لاعبات المنتخب الوطني يمضين بخطوات ثابتة نحو اعتلاء منصات التتويج.
وقال القيسي في حديثه لـ (الغد): "اكتسبنا خبرات جيدة مع توالي خوض المعسكرات.. اتحاد المصارعة لم يبخل علينا بشيء، ونلمس حماسا كبيرا وروحا معنوية عالية بين صفوف لاعباتنا مع إظهارهن مؤشرات كبيرة للتعلم"، مبديا ثقته بقدرة اللاعبات على صناعة المفاجآت في بطولة العرب وغيرها من البطولات في المرحلة المقبلة.
يشار إلى أن اتحاد المصارعة يستضيف أيضا بطولة آسيا للفئتين تحت 17 و23 عاما في الفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) المقبل، ثم ينظم بطولة العالم للفئة تحت 17 عاما في الفترة من 19 إلى 24 آب (أغسطس) المقبل.

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