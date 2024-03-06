‏لاعبون يسجلون نقاطا جديدة في التصنيف الدولي للكراتيه ‏

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- أصدر الاتحاد الدولي للكراتيه، التصنيف العالمي للاعبين واللاعبات، حيث جاء تسجيل نقاط اللاعبين بعد مشاركتهم في العديد من البطولات التي أقيمت أخيرا، وشاركت فيها المنتخبات الوطنية.
وشهد التصنيف تقدما لبعض لاعبي المنتخب الوطني وتراجعا للبعض الآخر.
وحافظ محمد الجعفري على المركز الأول لوزن تحت 84 كغم برصيد 5610 نقاط، وجاء عبد الرحمن المصاطفة بالمركز الثاني لوزن تحت 67 كغم برصيد 4410 نقاط، وفي الوزن ذاته، تقدم عفيف غيث إلى المركز التاسع برصيد 2400 نقطة، وجاء عبد الله حماد بالمركز العاشر لوزن تحت 60 كغم، برصيد 2385 نقطة، وجاء عمر شقره بالمركز الحادي والعشرين في الوزن نفسه برصيد 1712.50 نقطة، وجاء وليد قطامش بالمركز التاسع لوزن تحت 76 كغم للشباب برصيد 1260 نقطة، واحتل أوس سيف المركز الخامس عشر لوزن تحت 67 كغم للشباب برصيد 795 نقطة، وجاء عبد الرحمن حيمور بالمركز الثامن والعشرين لوزن تحت 61 كغم للشباب برصيد 700 نقطة، وجاءت ليال الجراح بالمركز الثالث عشر لوزن تحت 54 كغم للناشئات برصيد 785 نقطة، وجاء حاتم الحراسيس بالمركز الثامن عشر لوزن تحت 57 كغم للناشئين برصيد 540 نقطة، وفي الوزن نفسه جاء هاني رشيد بالمركز السادس والعشرين برصيد 420 نقطة، واحتل أحمد السعود المركز الثلاثين لوزن تحت 63 كغم للناشئين برصيد 380 نقطة، وتحتل جود الضروس المركز الحادي والعشرين في فئة تحت 21 عاما لوزن تحت 68 كغم برصيد 620 نقطة.
من جهة أخرى، يدرس اتحاد الكراتيه حاليا حالة اللاعبين وفقا لما يراه مناسبا بناء على تنسيب الجهاز الفني لاعتماد قائمة المنتخب الوطني الذي سيشارك في الجولة الثانية من الدوري العالمي التي ستقام في مدينة أنطاليا التركية بالفترة من 15 إلى 17 الشهر الحالي، وضمن قائمة اللاعبين الأردنيين المسجلين في البطولة 5 لاعبين هم: عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، عبد الرحمن المصاطفة وعفيف غيث (تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم) محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).
كما سيعلن اتحاد اللعبة عن قائمة المشاركين في الجولة الثالثة من الدوري العالمي، التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة بالفترة من 19 إلى 21 نيسان (أبريل) المقبل، وفقا لما يراه مناسبا بناء على تنسيب الجهاز الفني لاعتماد قائمة المنتخب الوطني وضمن قائمة اللاعبين الأردنيين المسلجين وهم 6 لاعبين: عبد الله حماد وعمر شقرة (وزن تحت 60 كغم)، عبد الرحمن المصاطفة وعفيف غيث (تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم) محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).
وتعد بطولات الدوري العالمي للعام الحالي مؤهلة للاعبين، للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في مصر العام المقبل، وإلى جائزة "الفائزون الكبار"، حيث يجب على اللاعبين المشاركة في 3 بطولات على الأقل.
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