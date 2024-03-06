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‏لاعبون يسجلون نقاطا جديدة في التصنيف الدولي للكراتيه ‏

3/6/2024 2:42:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب ‏ عمان- أصدر الاتحاد الدولي للكراتيه، التصنيف العالمي للاعبين واللاعبات، حيث جاء تسجيل نقاط اللاعبين بعد مشاركتهم في العديد من البطولات التي أقيمت أخيرا، وشاركت فيها المنتخبات الوطنية.
وشهد التصنيف تقدما ‏‏لبعض لاعبي المنتخب الوطني وتراجعا للبعض الآخر.‏
وحافظ محمد الجعفري على المركز الأول لوزن تحت 84 كغم برصيد 5610 ‏نقاط، وجاء عبد الرحمن المصاطفة بالمركز الثاني ‏لوزن تحت 67 كغم برصيد 4410 نقاط، وفي الوزن ذاته، تقدم عفيف غيث ‏إلى المركز التاسع برصيد 2400 نقطة، وجاء عبد الله ‏حماد بالمركز العاشر لوزن تحت 60 كغم، برصيد‎ ‎‏2385 نقطة، وجاء عمر شقره ‏بالمركز الحادي والعشرين في الوزن نفسه برصيد ‏‏1712.50 نقطة، وجاء وليد قطامش بالمركز التاسع لوزن تحت 76 كغم للشباب ‏برصيد 1260 نقطة، واحتل أوس سيف المركز ‏الخامس عشر لوزن تحت 67 كغم للشباب برصيد 795 نقطة، وجاء عبد الرحمن حيمور ‏بالمركز الثامن والعشرين لوزن تحت 61 ‏كغم للشباب برصيد 700 نقطة، وجاءت ليال الجراح بالمركز الثالث عشر لوزن تحت 54 ‏كغم للناشئات برصيد 785 نقطة، وجاء ‏حاتم الحراسيس بالمركز الثامن عشر لوزن تحت 57 كغم للناشئين برصيد 540 نقطة، وفي الوزن نفسه جاء هاني رشيد بالمركز ‏السادس والعشرين برصيد 420 نقطة، ‏واحتل أحمد السعود المركز الثلاثين لوزن تحت 63 كغم للناشئين برصيد 380 نقطة، وتحتل ‏جود الضروس المركز الحادي والعشرين في فئة تحت 21 عاما لوزن تحت 68 كغم برصيد 620 نقطة.‏
من جهة أخرى، يدرس اتحاد الكراتيه حاليا حالة اللاعبين وفقا لما يراه مناسبا بناء على تنسيب الجهاز الفني لاعتماد قائمة المنتخب ‏‏الوطني الذي سيشارك في الجولة الثانية من الدوري العالمي التي ستقام في مدينة أنطاليا التركية بالفترة من 15 إلى 17 الشهر ‏الحالي، ‏وضمن قائمة اللاعبين الأردنيين المسجلين في البطولة 5 لاعبين هم: عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، عبد الرحمن ‏المصاطفة ‏وعفيف غيث (تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم) محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).‏
كما سيعلن اتحاد اللعبة عن قائمة المشاركين في الجولة الثالثة من الدوري العالمي، التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة ‏بالفترة ‏من 19 إلى 21 نيسان (أبريل) المقبل، وفقا لما يراه مناسبا بناء على تنسيب الجهاز الفني لاعتماد قائمة المنتخب الوطني ‏وضمن ‏قائمة اللاعبين الأردنيين المسلجين وهم 6 لاعبين: عبد الله حماد وعمر شقرة (وزن تحت 60 كغم)، عبد الرحمن ‏المصاطفة وعفيف ‏غيث (تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم) محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).‏
وتعد بطولات الدوري العالمي للعام الحالي مؤهلة للاعبين، للمشاركة في بطولة العالم التي ‏ستقام في مصر ‏العام المقبل، وإلى جائزة "الفائزون الكبار"، حيث يجب على اللاعبين المشاركة في 3 بطولات على الأقل. ‎

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