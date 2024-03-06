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همة أردنية في مواجهة الأقوياء في الضاحية العربية اليوم

3/6/2024 2:42:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- خطف ملعب نادي البشارات للجولف، أنظار العرب في جاهزيته وأجوائه التنافسية، وهو يستقبل منافسات اختراق الضاحية في نسختها الـ24 اليوم، حين أشاد به رئيس الاتحاد العربي السعودي د. حبيب الربعان، والمندوب الفني للاتحاد العربي المغربي عبدالله أوبا، ووفود المنتخبات العربية، من خلال الجولة التي أقامها المشاركون إلى مسار السباق في نادي البشارات أمس، بحضور رئيس اللجنة المؤقتة لألعاب القوى د.وليد رحاحلة، ومدير البطولة رفيق حمود وأعضاء اللجنة ولجان البطولة والتي تجري برعاية أمين عمان د.يوسف الشواربة.
وكان رئيس الاتحاد العربي السعودي د. حبيب الربعان، أشاد بالأجواء التنظيمية من قبل اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى، مؤكدا أن على اللاعبين استثمار "الركض الريفي" في تقديم أفضل ما لديهم للوصول إلى منصات تتويج فئات السباق للذكور والإناث، مشددا على التحلي بالتنافس الشريف والروح الرياضية خلال افتتاحه للاجتماع الفني للبطولة الذي أقيم في فندق "ديز إن" أمس، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة في البطولة.
من جانبه، رحب رئيس اللجنة المؤقتة د. وليد رحاحلة بالأشقاء العرب في بلدهم الأردن، مؤكدا أن البطولة نجحت في "جمع الشمل العربي"، مشيرا إلى التجهيزات والترتيبات التي قامت بها اللجنة لاستضافة الحدث التنافسي العربي الكبير، متمنيا التوفيق لجميع المتنافسين من الجنسين في مختلف فئات السباق للذكور في فئات الرجال والشباب والناشئين، وللإناث في فئات السيدات والشابات والناشئات، منوها إلى جاهزية حكام البطولة واستخدام نظام إلكتروني لإظهار النتائج بدقة متناهية.
وعلى صعيد متصل، قال مدير البطولة رفيق حمودة: "جرت خلال الاجتماع الفني، مناقشة تعليمات البطولة، والتأكد من أهلية اللاعبين وتوزيع أرقام الصدر للمنتخبات العربية المتنافسة والإجابة عن استفسارات الوفود الفنية، واعتماد الجدول الزمني للمسابقات، التي تنطلق عند الساعة 10 صباحا، وحظي مسار السباق، والترتيبات الإدارية والفنية "واللوجستية"، بإعجاب الضيوف وأسرة الاتحاد العربي، متوقعا أن تحفل المسابقات بالقوة والندية على مستوى الجنسين، مشيرا إلى جاهزية وصعوبة المتسابقين والمتسابقات "المغاربة".
وأضاف: "وبحسب الجدول الزمني للبطولة، تنطلق المنافسات عند الساعة 10 صباحا، بسباق 4 كم ناشئات، ثم سباق سباق 6 كم ناشئين عند الساعة 10:40 صباحا، ويتبعه سباق 6 كم شابات عند الساعة 11:20 صباحا، وسباق 8 كم شباب عند الساعة 12 ظهرا، و10 كم سيدات عند الساعة 12:50 ظهرا، وسباق 10 كم رجال عند الساعة 12:50 ظهرا".
وفي السياق ذاته، أكد المدرب الوطني محمد المطري جاهزية لاعبي المنتخب الوطني للذكور والإناث، مشيرا إلى اجتهاده وزملائه المدربين عطا البلوي وعطية في تجهيز العدائيين والعداءات، واختبار جاهزيتهم على مسار السباق، مبينا أن حظوظ المنتخب الوطني وافرة بالمنافسة على مختلف ميداليات البطولة، مرشحا "المغاربة" للهيمنة على ألقاب فئات السباق.
وتدربت المنتخبات المشاركة في البطولة، على أرضية مسار السباق في نادي البشارات للجولف، وفق برنامج شمل جميع منتخبات دول الأردن، فلسطين، اليمن، السعودية، لبنان، المغرب، الكويت، الجزائر، عُمان، السودان، حيث يتنافس عداؤوها في سباقات الذكور للرجال 10 كم، الشباب 8 كم، والناشئين 6 كم، وللإناث للسيدات 10 كم، الشابات 6 كم والناشئات 4 كم، حيث وصل عدد المشاركين من إداريين وفنيين ولاعبين ولاعبات إلى 219 مشاركا ومشاركة.
ويذكر أن المنتخب الوطني للذكور يضم لفئة الرجال كلا من: شريف العطاونة، عبدالعزيز الصانع، سعد سلامة، مهدي صالح، صالح أسامة، وحسين البوريني، والشباب كلا من: عمر النجار، أحمد أبو غليون، نجم نور الدين، راشد عبد الحليم، بهاء متروك، وبلال عطية، والناشئين كلا من: عبد الرحمن غنام، أحمد المجالي، محمد ياسر عكاوي، فهد بطاينة، رائد محمد سليم، وعبد العزيز غنام.
ويضم المنتخب الوطني للإناث كلا من: هبة حمود، صبرية مرادات، ناهدة البوات، ولين أبو جبارة، والشابات كلا من: لما الجعارات، سارة حبوب، ملك الجعارات، فاطمة مغاصبة، وندى رمضان، والناشئات كلا من: إخلاص الشرعة، سوار الغرايبة، ملك سلطان، هدى الجعارات، ونادين بقاعين.

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