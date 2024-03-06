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البحث عن نقاط الأمان عنوان مواجهتي السلط وشباب الأردن.. سحاب والأهلي

3/6/2024 2:42:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، وسط تطلعات من قبل فرق القاع بحصد النقاط والتقدم خطوة للأمام على سلم الترتيب، بعد سلسلة من النتائج السلبية في الفترة الماضية.
ويستقبل السلط على ملعبه عند الساعة الخامسة مساء نظيره شباب الأردن، في مواجهة يسعى من خلالها أصحاب الأرض تعديل مساره بالبطولة، بهدف الابتعاد عن المراكز المتأخرة، فيما يلتقي سحاب مع نظيره الأهلي على ستاد عمان الدولي عند الساعة السابعة والنصف مساء.
وتتواصل مباريات الجولة يوم غد بمواجهتين، حيث يستقبل ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد قمة الأسبوع بين الرمثا والحسين إربد عند الساعة الخامسة مساء، فيما يلتقي شباب العقبة مع الجليل عند الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
وتختتم منافسات الجولة بعد غد بآخر مواجهتين، حيث يستضيف الوحدات نظيره مغير السرحان على ستاد عمان عند الساعة الخامسة مساء، فيما يحتضن ستاد الأمير محمد مواجهة معان والفيصلي عند الساعة السابعة والنصف مساء.
ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري عقب المباراة الأخيرة في الجولة الحالية، من أجل إتاحة الفرصة للمنتخب الوطني التحضير والاستعداد للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأسي العالم وآسيا، إلى جانب فتح المجال أمام المنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة غرب آسيا بالفترة ذاتها في السعودية، وملاقاة أصحاب الضيافة بربع النهائي.
السلط × شباب الأردن
ينشد فريق السلط بقيادة المدرب عمار الزريقي مواصلة الأداء الجيد منذ تسلمه المهمة، رغم غياب النتائج الإيجابية بعد خسارتين متتاليتين أمام الحسين إربد والفيصلي، إذ يطمح "الرهيب" في الابتعاد عن المركز العاشر الذي يتشارك به مع الجليل صاحب المركز التاسع برصيد 10 نقاط لكل منهما.
وخلال 8 مباريات سابقة ببطولة الدوري، لم يتمكن السلط من تحقيق الفوز سوى في مواجهة وحيدة، مقابل حضور نتيجة التعادل في 4 مباريات، فيما فاز شباب الأردن في 3 مباريات، ما يجعل مهمة السلط صعبة للتعويض بعد الخسارة أيضا في مباراة الذهاب بهدف نظيف.
ومن المتوقع أن يعتمد الزريقي على تشكيلة مكونة من قتيبة دعسان، عبد الله المناصرة، محمد زريقات، محمد مصطفى، عصام سميري، خليل بني عطية، خالد العسولي، حمد البلاونة، محمود موافي، عبد الله ذيب وعدي القرا.
وعلى الطرف الآخر، يدخل شباب الأردن المباراة منتشيا بالفوز الثمين الذي حققه بالجولة الماضية على سحاب، والذي رفع رصيده من النقاط إلى 16 وبالمركز السادس، إلى جانب المستوى المميز الذي يقدمه "أسود غمدان" بتشكيلة يسود عليها الطابع "الشبابي".
ولن تكون رحلة شباب الأردن إلى ملعب السلط سهلة، نظرا لرغبة المنافس في تسجيل الفوز الغائب عنه في الجولات الثلاث الماضية، إلى جانب فارق الخبرات لصالح أصحاب الأرض، إلا أن المدير الفني للفريق محمود الحديد، وجد في تشكيلته الشابة القدرة على تقديم المستويات الجيدة وتحقيق النتائج.
ويعتمد الحديد في تشكيلته الأساسية على محمد رشيدات، حسن حلوة، أحمد أيمن، عامر المجدوبة، محمد طه، فضل هيكل، محمد أبو طه، أيهم هشام، أحمد صبرة، حمزة النعيم وأويس زيادات.
ويقود اللقاء طاقم تحكيمي مكون من إبراهيم سمارة حكما للساحة، المساعد الأول عمرو عجاج، المساعد الثاني مراد الذيبة ومحمود صبيح حكما رابعا.
سحاب × الأهلي
يدخل فريق سحاب المواجهة رافعا شعار الفوز ولا شيء سواه، من أجل الابتعاد عن المركز الأخير الذي يتقاسمه مع نظيره الأهلي برصيد كل منهما 9 نقاط، بعد سلسلة من النتائج السيئة للفريق رغم امتلاكه عناصر ذات قيمة فنية جيدة على الصعيد المحلي.
ويعاني سحاب منذ بداية الموسم من ضائقة مالية خانقة أجبرت الإدارة على الاستعانة بأكثر من 4 أجهزة فنية خلال مرحلة الذهاب، ليستقر المطاف مؤخرا بالفريق مع المدرب محمد المحارمة، الذي ينحت بالصخر من أجل بقاء فريقه بين الكبار لموسم آخر.
ويعتمد المحارمة في خياراته على وليد عصام، ورد البري، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، إبراهيم الخوالدة، خالد الردايدة، محمد الرازم، أحمد طنوس، حمزة الصيفي، أحمد العيساوي وأحمد أبو كبير.
في المقابل، يسعى الأهلي لتدارك الموقف، وتسجيل الفوز على المنافس المباشر له على مراكز الهبوط، حيث يعلم المدير الفني عماد رشاد بأن النقاط الثلاث أمام سحاب لها أهمية مضاعفة، كون أن الفوز يبعد الفريق عن المراكز المتدنية.
ويعول رشاد في قائمته الأساسية على ربيع عز الدين، يزن الغرابلة، فيفيان كوا آسي، بهاء الشملتي، محمد عز الدين، أحمد إلياس، خالد صياحين، ماهر الشحري، أنس بني عودة، خالد الدردور ومحمد مراعبة.
وكانت مباراة الفريقين في مرحلة الذهاب الأكثر إثارة بين مباريات البطولة، نظرا لانتهاء المواجهة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، إلى جانب تسجيل لاعب سحاب أحمد كبير "الهاتريك" الأول والوحيد بالبطولة، وتسجيله ثاني أسرع هدف ببطولة الدوري حتى اللحظة بعد مرور 28 ثانية.
ويقود اللقاء طاقم تحكيمي مكون من صدام عمارة حكما للساحة، المساعد الأول أيمن عبيدات، المساعد الثاني أحمد الحتو ومروان إسماعيل حكما رابعا.

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