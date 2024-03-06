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الأولمبي.. تحد جديد أمام أندية المحترفين

3/6/2024 2:42:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - وجهت أندية المحترفين رسالة واضحة لاتحاد الكرة عبر أحد أعضاء اللجنة التنفيذية، بصعوبة الموافقة على فترة توقف تسبق مشاركة المنتخب الأولمبي في منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار (مايو) المقبلين.
وتطالب الأندية باستئناف منافسات دوري المحترفين بعد أيام من نهاية مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الباكستاني في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة والمقررة يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي، وعدم تمديد فترة التوقف إلى حين عودة المنتخب الأولمبي من المشاركة القارية، خصوصا في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الأندية منذ بداية الموسم، ورفض اتحاد كرة القدم طلب أندية المحترفين، بضرورة رفع قيمة الدعم المادي المقدم إلى مليون دينار بدلا من نصف مليون، وهو المبلغ الذي أعلن اتحاد الكرة عن تخصيصه لجميع الأندية البالغ عددها 12 ناديا.
إضافة إلى رد الاتحاد على كتاب الأندية الذي تضمن طلب رفع الدعم، أن بطولة كأس آسيا كانت ضمن فترة التوقف الدولية التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وضمن فترة التوقف المعتادة بين مرحلتي الذهاب والإياب، والأندية قامت فقط بمنح المنتخب عشرة أيام إعداد إضافة.
وتشكل مشاركة المنتخب الأولمبي تحديا واضحا أمام اتحاد الكرة، حيث تقام خارج أيام الفيفا، إضافة إلى أن أندية الفيصلي والوحدات والحسين والرمثا وشباب الأردن تملك لاعبين مؤثرين ضمن صفوف المنتخب ولا تقبل باللعب من دونهم.
وتشير المعلومات إلى أن الاتحاد يتوجه لإقامة الجولتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من دوري المحترفين، عقب نهاية مباراتي المنتخب مع المنتخب الباكستاني وخلال أيام شهر رمضان المبارك، وتشهد قمتين من العيار الثقيل الأولى تجمع القطبين الفيصلي والوحدات على ستاد عمان الدولي ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر، والوحدات والحسين إربد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر على الملعب نفسه.
وستعطي المباراتين مؤشرات كبيرة نحو الصراع على اللقب بنسبة كبيرة، وتتخوف الأندية من الإجهاد والتعب الذي قد يؤثر على أداء اللاعبين بعد العودة من تجمع المنتخب، في ظل حرص دائرة المسابقات على إقامة مباريات الجولتين بوقت قصير وقبل سفر المنتخب الأولمبي إلى قطر.
ويتصدر فريق الحسين إربد ترتيب الدوري بعد نهاية منافسات الأسبوع الثالث عشر برصيد 37 نقطة، ويحتل الفيصلي المركز الثاني برصيد 30 نقطة، فيما الوحدات ثالثا برصيد 28 نقطة.

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