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الاستثمار بالمواهب الشابة.. فكر جديد للفيصلي بقيادة هايل

3/6/2024 2:42:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- لفت فريق الفيصلي الأنظار إليه خلال فترة الانتقالات، والتي أغلقت أمس، بعد أن أضاف إلى قائمته المشاركة بالبطولات المحلية للموسم الحالي، عددا جيدا من اللاعبين في مختلف مراكز اللعب.
ويسعى الفيصلي إلى الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي رغم صعوبة الموقف، أملا بالصعود إلى منصة التتويج للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه، كأكثر الفرق تتويجا باللقب على مدار تاريخ البطولة، حيث يستقر حاليا بالمركز الثاني خلف متصدر الترتيب الحسين إربد بفارق 7 نقاط.
وأثبتت الصفقات التي أبرمها "الأزرق" مؤخرا مع عدد من اللاعبين، تفكير النادي بالمستقبل من خلال ضم لاعبين أصحاب أعمار صغيرة، إلى جانب التوقيع لأكثر من موسم مع اللاعبين، ما يدل على الفكر الذي يحمله المدير الفني أحمد هايل، بالاعتماد بنسبة كبيرة على المواهب الشابة، التي تمتلك إمكانيات فنية مميزة، تحتاج إلى الثقة.
وتعاقد الفريق مؤخرا مع الحارس السوري أحمد مدنية، ولاعب المنتخب الفلسطيني الظهير الأيمن مصعب البطاط، والمهاجم الكاميروني رونالد وانجا، إلى جانب عدد من اللاعبين المحليين وهم: سند جعارة، صهيب أبو هشهش، فيصل أبو شنب، بكر كلبونة وآخرهم محمد كحلان.
وبين مرحلتي الذهاب والإياب، استغنى النادي عن خدمات الثلاثي الأجنبي حارس المرمى اللبناني مهدي خليل، والمدافع الإنجليزي ناثان مافيلا، إلى جانب المهاجم التونسي رفيق الكامرجي، لرغبة الجهاز الفني بالاستفادة أكثر من اللاعبين القادمين من الخارج.
وأصبح الفيصلي يمتلك كوكبة من نجوم المنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة ببطولتي غرب آسيا ونهائيات كأس آسيا خلال الفترة المقبلة، وهو ما يضع لاعبي الفريق أمام فرصة كبيرة لاكتساب الخبرات والاحتكاك أكثر، والذي سيعود بالفائدة الفنية على المنظومة في المستقبل، علما بأن هناك لاعبا آخرا في منتخب تحت 23، ويغيب بسبب الإصابة حاليا وهو أمين الشناينة.
وتمثلت آخر صفقات "الأزرق"، بضم لاعب خط الوسط كحلان قادما من الوحدات، وهو اللاعب الذي كان أساسيا في منتخب الشباب المشارك بنهائيات كأس آسيا العام الماضي، إلى جانب تواجده المستمر مع "الأولمبي" بالفترات الماضية، كما كانت صفقة كلبونة مميزة نظير تتويجه بلقب الهداف رغم بلوغه سن 20 مؤخرا، الأمر ذاته ينطبق على أبو شنب الذي يعد من الأفضل بمركز الظهير الأيسر على الصعيد المحلي.
ويؤكد الناشط على مواقع التواصل الإجتماعي أحمد الزعبي، أن المسار الذي يتخذه الفيصلي في التعاقدات هو الصحيح لأندية الكرة الكبيرة بالوقت الحالي، من خلال التوقيع مع لاعبين شباب والبناء عليهم للمستقبل، موضحا بأن هذا النوع من التعاقدات أفضل بكثير من استقطاب اللاعب الجاهز، الذي عادة لا يملك الشغف الكبير الذي يملكه اللاعب الشاب.
وبين الزعبي، أن الفيصلي يمضي بالطريق الصحيح من خلال هذه التعاقدات، وأنه يجب مواصلة العمل عليها في المستقبل من خلال إبرام عقود لمدة زمنية أطول، كي يضمن الفريق الاستقرار والانسجام لسنوات عديدة، مقدما الشكر للجهاز الفني على حسن اختيار اللاعبين أصحاب الكفاءات المميزة.
بدوره، يشير مشجع الفيصلي محمد الكعابنة، إلى أن فريقه قام بأفضل سوق انتقالات منذ سنوات عديدة، وهو ما انعكس جليا على أداء الفريق في أول مباراتين بمرحلة الإياب، حيث سجل الفوز على السلط ومن ثم الرمثا بثلاثية نظيفة، وبتسجيل نصف الأهداف من لاعبين جدد.
ويوضح الكعابنة، أن الفكر الذي يسير عليه النادي هو الأمثل بالفترة الحالية، من خلال ضم لاعبين يتوقع لهم الجميع بمستقبل مميز بالكرة المحلية، مؤكدا أن الهدف من هذه التعاقدات هو عدم الاكتفاء بالمنافسة على لقب الدوري أو الكأس بالموسم الحالي، بل تجهيز فريق منافس آسيويا بعد المشاركة غير المرضية في دوري أبطال آسيا مؤخرا.

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