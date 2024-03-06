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زينة رمضان.. ضعف الطلب يخفت أضواء الاحتفال بالشهر الفضيل

3/6/2024 2:42:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان رمضان 2024 لا يحظى بمشاعر الفرح المعتادة التي تغمر مستقبليه في كل عام، فالشهر الفضيل هذه السنة يطل على عالم يرقب جريمة إبادة جماعية ما تزال مستمرة في غزة، ما ثنى الكثير من الأردنيين عن إظهار مشاعر الفرح باستقبال شهر العبادة.
خليط من الغضب والحزن والتعاطف تجاه ما يشهده القطاع من قتل وتدمير وتجويع وحصار لم يترك لدى الكثيرين متسعا لابتياع زينة رمضان كما العادة، بحسب مواطنين.
وتقول منى محمد إنها لم تشتر هذا العام أي زينة جديدة لرمضان على غير العادة كل سنة، ولا تفكر حتى في استخدام الزينة المتوفرة لديها من السنوات السابقة.
وتشير إلى أنها كانت تشتري كل سنة قبل رمضان زينة جديدة بما يقارب 10 دنانير، لأن كل سنة كانت تحمل معها أشكالا و"مويديلات جديدة" من هذه الزينة تضفي بهجة على استقبال الشهر الفضيل، حيث تعج الأسواق بأشكال وأصناف لا حصر لها وبأسعار متفاوتة بدءا من دينار وتزيد بحسب حجم وجودة المنتج.
أما هذا العام الحالي، فترك استمرار العدوان الوحشي على غزة أثره النفسي الذي يحول دون اكتمال مشاعر الفرح بالشهر الفضيل، بحسب منى التي اعتبرت أن الأولى هو العمل على دعم الاشقاء هناك وايجاد سبل كفيلة بإيصال المساعدات التي تعتبر واجبا في هذه الظروف التي يمرون فيها، بدلا من الانفاق على الكماليات.
من جهته، يرى ماهر محمد أن الظروف الإقتصادية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وهم شريحة كبيرة في المجتمع تلعب دورا في الإقبال على الكماليات وجعل الأولوية في الانفاق على الأساسات مثل الغذاء وشراء المواد والسلع الاساسية في ظل ما تشهده الأسواق من ارتفاعات متفاونة في الأسعار مقابل محدودية في الدخل.
وقال نقيب تجار الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات رياض القيسي إن الطلب في هذه الأيام ضعيف جدا معتبرا أن ظروف الحرب لها دور كبير في ذلك، عدا عن تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
واضاف أن الأيام القليلة الأخيرة قبل حلول الشهر الفضيل تعطي الصورة الأقرب لوضع السوق، مبينا أن الأسعار أقل من السنوات الماضية في محاولة من التجار للتخلص من فائض المعروض لديهم من هذه البضائع في ظل محدودية الطلب.
وقال الخبير الإقتصادي د.حسام عايش إن أثر أحداث المنطقة وعلى رأسها الحرب الدموية في غزة لا بد وأنها تلقي بظلالها على أسواق الزينة لهذا العام، فهي ليست بظهورها الذي اعتادته الأسواق في مثل هذا الوقت من كل عام.
وبين أن هذا لا يعني أن العرض والتسوق سيكون غائبا بشكل كامل إلا أنه وفي تقديره لن يزيد على 30 % عن مستوياته السابقة وتحديدا بالنسبة لشراء مستلزمات الزينة الجديدة، مدفوعا بعدم الاكتراث للانفاق على مظاهر فرح أو بهجة في ظل ما تشهده غزة وفلسطين من حرب وحشية.
ويزيد ذلك وفقا لعايش الظروف الاقتصادية للمستهلكين عموما، ما يجعل الإنفاق على الترفيه ليس في سلم أولوياتهم مقابل الحاجة للانفاق على الاساسيات وتحول النمط الاستهلاكي صوب الضروريات.
بدوره، قال ممثل قطاع الكهربائيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي إن الطلب على هذه المستلزمات حاليا ما يزال محدودا، مشيرا إلى أن اليومين أو الثلاث التي تسبق الشهر الفضيل هي التي تحدد الحجم الفعلي للطلب.
وبين الزعبي أن الأسواق توفر معروضا جيدا من هذه السلع وان المخزون منها جيد وبأسعار مناسبة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بيع هذه المستلومات لا يقتصر على قطاع واحد.

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