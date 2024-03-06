الأمير فيصل بن الحسين يكرم الفائزين بسباقات رياضة السيارات لعام 2023 ‏

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد - رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين
للأردنية لرياضة السيارات، اليوم الأربعاء حفل التكريم السنوي لتوزيع جوائز رياضة السيارات
لموسم 2023، الذي نظمته الأردنية لرياضة السيارات.
وسلم سمو الأمير فيصل بن الحسين الكؤوس على الفائزين بسباقات رياضة السيارات لموسم 2023 ، في التكريم الذي أقيم في متحف السيارات الملكي، على
النحو الآتي:
* بطولة
الأردن للسباقات الرقمية:
- المركز الأول: غيث أبو
طاعة.
- المركز الثاني: مالك
فحماوي.
- المركز الثالث: معاذ
الشيشاني.
* بطولة
الأردن لسباقات الكارتينج:
- المركز الأول: مهند
أبودبرة.
- المركز الثاني: سند
الحموي.
- المركز الثالث: فيصل
ناشخو.
* بطولة
الأردن لسباقات الدرفت:
- المركز الأول: مؤيد
يوسف.
- المركز الثاني: عبد
الله حمادة.
- المركز الثالث: أنس
الحلو.
*بطولة
الأردن لسباقات الدفع الرباعي:
- الترتيب
العام للسائقين:
- المركز الأول: وسيم
أبو جابر.
- المركز الثاني: فراس
الموسى.
- المركز الثالث: نضال
فياض.
- الترتيب
العام للملاحين:
- المركز الأول: إيهاب
العلان.
- المركز الثاني: حسام
العجوري.
- المركز الثالث: ناصر
الخلايلة.
- مجموعة
السمي برو للسائقين:
- المركز الأول: حمدان
العواملة.
- المركز الثاني: فرح
إلياس.
- المركز الثالث : جهاد
شبيطة.
- مجموعة
السمي برو للملاحين:
- المركز الأول: عمر العمري.
- المركز الثاني: طارق
الخليلي.
- المركز الثالث: أمين
أبو عبيد.
* بطولة
الأردن لسباقات السرعة:
- الترتيب
العام والدفع الرباعي:
- المركز الأول: شاكر
جويحان.
- المركز الثاني: مصطفى
عطاري.
- المركز الثالث: هشام
أمير النجار.
- مجموعة
الدفع الأمامي:
- المركز الأول: يزن جمعة.
- المركز الثاني: مصطفى
جمعة.
- المركز الثالث: أمجد
الحوراني.
- مجموعة
الدفع الخلفي:
- المركز الأول: عبد الرحمن
شيكاخوا.
- المركز الثاني: جاد
نباص.
- المركز الثالث: سالم
طعيمة.
*بطولة
الأردن للراليات للسائقين:
- الترتيب
العام للسائقين:
- المركز الأول: العُماني
عبد الله الرواحي.
- المركز الثاني: شاكر
جويحان.
- المركز الثالث: شادي
شعبان.
- الترتيب
العام للملاحين:
- المركز الأول: عطا الحمود.
- المركز الثاني: سامر
عيسى.
- المركز الثالث: مصطفى
جمعة.
- المجموعة "M"،
المركز الأول: نانسي المجالي وملاحتها ناديا شنودة.
- المجموعة "T"،
المركز الأول: هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار.
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