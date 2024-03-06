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الآثار السلبية لتخفيض الوزن المفاجئ

3/6/2024 2:41:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يسعى الكثيرون ممن يعانون من السمنة الزائدة لتخفيض وزنهم بسرعة، لكن هذه العملية قد تتسبب لهم بمشكلات صحية خطيرة.
وحول الموضوع قال الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف في برنامجه الذي يقدمه على قناة"روسيا" التلفزيونية:"من الخطير أن يسعى الشخص لتخفيض وزنه بسرعة، فبهذه العملية لا يخسر الجسم الدهون فحسب، بل يفقد البروتينات أيضا".

وأضاف:"عند تخفيض الوزن بسرعة نفقد الأجسام المضادة المعروفة باسم الغلوبولين المناعي، وهي بروتينات خاصة تنتجها خلايا جهاز المناعة لمحاربة الفيروسات والالتهابات، وهذا الأمر ينعكس سلبا على مناعة الجسم ويجعله عرضة للأمراض، لذا فإن تخفيف الوزن يجب أن يتم بصورة تدريجية حتى لا تتضرر منظومة المناعة".

وكان مياسنيكوف قد أشار في وقت سابق أيضا إلى خطورة السمنة وأضرارها على الصحة، وذكر أن تراكم الدهون في منطقة البطن هي إحدى علامات سوء عملية الأيض في الجسم، الأمر الذي قد يتسبب بمشكلات صحية خطيرة، منها الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. RT

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