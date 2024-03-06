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تناول العنب يطيل عمر الإنسان 5 سنوات

3/6/2024 2:41:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توصل باحثون بجامعة ويسترن نيوإنغلاند الأميركية الى استنتاج مفاده ان ((تناول العنب يطيل متوسط عمر الإنسان 4-5 سنوات)).

وقد استند الباحثون في استنتاجهم هذا الى ((نتائج التجارب التي أجروها على الفئران المخبرية، التي كانت تتغذى في البداية على أطعمة غنية بالدهون، وبعد ذلك أعطيت جرعة من مسحوق العنب تعادل سلة من ثمار العنب؛ إذ فاقت نتيجة التجربة توقعات الباحثين؛ فقد انخفضت كمية الدهون في كبد الفئران وزاد متوسط عمرها المتوقع مقارنة بالفئران التي لم تتناول العنب)). وذلك وفق ما نقل موقع ((BristolLive)) العلمي.


وكشف الباحثون أن ((السر يكمن في أن عصير العنب يزيل الدهون المكررة والسكر من الأطعمة المصنعة. لذلك عند تطبيق نتائج التجارب على البشر، يمكن لتناول العنب أن يزيد متوسط عمر الإنسان بمقدار خمس سنوات)). وفق قولهم.


وفي هذا الاطار أشار الباحثون إلى أن ((العنب يسرع عملية التمثيل الغذائي ويساعد على حرق السعرات الحرارية ويحسن عمل الخلايا العصبية ويحمي من مرض ألزهايمر.

فيما تحتوي ثمار العنب على مضادات الأكسدة التي تقلل من الالتهابات وتخفض خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. كما لا ننسى أن العنب بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات يحمي خلايا وأنسجة الجسم بفعالية من التلف والشيخوخة المبكرة، ويساعد في الحفاظ على الرؤية)).

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