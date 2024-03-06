لم يعان أي آثار جانبية.. ألماني يتلقى لقاح كورونا 217 مرة



ووفق شبكة ((بي بي سي)) البريطانية، فقد تلقّى الرجل الجرعات على مدار 29 شهراً.

وجرى توثيق هذه الحالة الغريبة في مجلة ((لانسيت)) للأمراض المعدية، حيث علم باحثون من جامعة إرلانغن-نورمبيرغ الألمانية بحالته، وتواصلوا معه داعين إياه للخضوع لاختبارات مختلفة.



وقال الدكتور كيليان شوبر، من قسم علم الأحياء الدقيقة بالجامعة: ((لقد كان الرجل مهتماً جداً بالقيام بذلك، وقدّم لنا عيّنات من دمه ولعابه)).



واختبر الباحثون أيضاً بعض عيّنات الدم المجمدة التابعة للرجل، والتي جرى تخزينها خلال السنوات الأخيرة.



ولفت شوبر إلى أنه وفريقه أخذوا أيضاً عيّنة دم جديدة من الرجل مباشرة، بعد تلقّيه تطعيماً إضافياً أثناء الدراسة، وذلك بقرار شخصي منه.



وقال شوبر: ((لقد تمكنا من استخدام هذه العينات لتحديد كيفية تفاعل جهازه المناعي مع اللقاح)).



وأبدى فريق الدراسة قلقه في البداية من أن التحفيز المفرط لجهاز المناعة بجرعات متكررة قد يؤدي إلى إرهاق خلايا معينة، لكنه لم يجد أي دليل على ذلك لدى الرجل، الذي لم يعان من أي آثار جانبي، بعد تلقّي كل هذه الجرعات.



وقال الباحثون أيضاً إنهم لم يجدوا في عيّنات دم ولعاب الرجل ما يشير إلى أنه أصيب بفيروس كورونا.



لكنهم أكدوا أنهم لا يؤيدون فكرة تلقي عدد مُفرط من التطعيمات بوصفها استراتيجية لتعزيز المناعة.



وأقر الفريق بأن نتائج اختباراتهم على الرجل لم تكن كافية للتوصل إلى استنتاجات بعيدة المدى قد تسهم في تقديم توصيات مؤكَّدة لعامة الناس.



وكتب الباحثون، على الموقع الإلكتروني للجامعة: ((تشير الأبحاث الحالية إلى أن التطعيم بثلاث جرعات، إلى جانب اللقاحات التكميلية المنتظمة للفئات الأكثر عرضة للخطر، تبقى هي النهج المفضّل للتصدي لكورونا)).



وأضافوا: ((لا يوجد ما يشير إلى أن هناك حاجة لتلقي مزيد من الجرعات)).



وفتح المدّعي العام لمدينة ماغدبورغ تحقيقاً في القضية، بعد جمع 130 حقنة تلقّاها الرجل، بوصفها دليلاً على الواقعة، لكن لم يجرِ حتى الآن توجيه أي تُهم جنائية لأحد. - وكالات