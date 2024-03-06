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ندوة تكريمية وليلة وفاء من اتحاد كُتاب مصر للراحل عبدالعزيز البابطين

3/6/2024 2:41:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في أمسية حب ووفاء أقامت النقابة العامة لاتحاد كُتاب مصر ندوة تكريمية للراحل الشاعر عبد العزيز سعود البابطين بعنوان ( عبدالعزيز البابطين ..الرجل والمؤسسة) شارك فيها نخبة من الكُتاب والأدباء والمثقفين في مصر وبحضور نجل الراحل .. عبد الرحمن عبد العزيز البابطين وحفيد الراحل يوسف الغنيم ، و لفيف من الأكاديميين والمثقفين والإعلاميين .


أدار الندوة د. بسيم عبد العظيم والأديب أحمد فضل شبلول، وتحدث فيها الأديب والصحفي أ. مصطفى عبد الله باستفاضة عن نشأة مؤسسة عبد العزيز سعود بالبابطين للشعر العربي، كما تحدث الأديب أحمد شبلول عن علاقته بالراحل والمؤسسة وفترة عمله بقناة البوادي .


وألقى د. بسيم عبد العظيم قصيدته (أبا سعود) التي كتبها أثناء زيارته مع وفد نادي الأحساء الأدبي للشاعر عبد العزيز سعود البابطين في مزرعته "بالشيط" بالمملكة العربية السعودية، وأكد بحديثه عن الكرم الحاتمي للراحل عبدالعزيز البابطين.


ثم تحدث د. فوزي خضر عن علاقته بالراحل ومؤسسة البابطين الثقافية وأدائه وتقديمه دورات في اللغة العربية بالإسكندرية بدعم من مؤسسة البابطين وطباعة كتابه عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون.


وتطرق أ.د. مصطفى أبو شوارب عن علاقته بالراحل الكريم منذ كان طالباً ومعيداً ثم انتمائه للمؤسسة ، وتحدث عن جهود الراحل عبد العزيز البابطين في خدمة اللغة العربية والإسلام والبعثات التعليمية التي تقوم المؤسسة بتمويلها والكتب التي تقوم بطباعتها والتي بلغت ٤٦٧ كتاباً مع الأجزاء.


كما تحدث عن إسهامه في تعريب جزر القمر الذي لفته إليه الأديب أحمد فضل شبلول وتحدث عن دوره في البعثات التعليمية للجمهوريات الإسلامية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وكفالته لأبناء شهداء الانتفاضة في غزة .


وتحدث جميع المشاركين باستفاضة عن معاجم الشعراء "مناجم البابطين" كما كان يحب أن يطلق عليها الراحل عبدالعزيز البابطين تلك المعاجم المناجم التي وثقت غالبية الشعراء وقصائدهم عبر الأزمنة والعصور ترتيباً للحروف الأبجدية .


وفي الختام تم توزيع الشهادات التكريمية لنجل الراحل وحفيده و للمتحدثين.


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