تشعر بالراحة بعد ذرف الدموع؟ إليك فوائد البكاء

فيما تشمل الفوائد المحتملة للبكاء كونها قادرة على تهدئة النفس، وتخفيف الألم والتوتر، وتحسين الحالة المزاجية بشكل عام للشخص.



وبالرغم من أن معدل البكاء بالنسبة للنساء غالباً ما يكون أكثر من الرجال، إلا أن كلا الجنسين يحتاجان إلى تصريف الطاقة السلبية التي يشعرون بها من خلال الدماء، من أجل الشعور بالراحة.



هذا الشيء يجعلنا نطرح عدة تساؤلات، من بينها: لماذا نرتاح بعد البكاء؟ وما هي فوائد البكاء على الصحة؟



ما أسباب البكاء؟

عند ذرف الدموع، فإنها لا تكون كلها متشابهة، بل تنقسم إلى 3 أنواع مختلفة، لكل نوع تعريفه الخاص، والذي لا يشبه الثاني.



الدموع القاعدية : وهي عبارة عن سائل مضاد للبكتيريا وغني بالبروتين، يساعد على إبقاء العين رطبة في كل مرة يرمش فيها الشخص.

دموع المنعكس : هذه هي الدموع الناتجة عن المهيجات الخارجية، مثل الرياح أو الدخان أو البصل. يتم إطلاقها لطرد هذه المهيجات وحماية العين.



الدموع العاطفية : وهي التي يذرفها الإنسان استجابةً لمجموعة من المشاعر، إذ تحتوي هذه الدموع على مستوى أعلى من هرمونات التوتر، مقارنة بأنواع الدموع الأخرى.



وغالباً عندما يتحدث الناس عن البكاء، فإنهم ما يشيرون إلى الدموع العاطفية، لأنها هي التي يتم الشعور أنها ترتبط بشكل مباشر بالعواطف والمشاعر.



ما فوائد البكاء على الصحة والمزاج؟

قد يحاول الناس قمع الدموع إذا رأوا أنها علامة على الضعف، لكن العلم يشير إلى أن القيام بذلك قد يعني تفويت مجموعة من الفوائد على الصحة.



وحسب مجموعة بحوث علمية، فقد تبين التالي:

لها تأثير مهدئ:

وجدت دراسة أُجريت عام 2014 أن البكاء قد يكون له تأثير مباشر ومهدئ على الناس، وأوضحت كيف ينشّط البكاء الجهاز العصبي السمبتاوي (PNS)، ما يساعد الناس على الاسترخاء.



الحصول على الدعم من الآخرين

بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص على تهدئة أنفسهم، يمكن أن يساعد البكاء الأشخاص في الحصول على الدعم من الآخرين من حولهم.



وكما توضح دراسة نشرت عام 2016، فإن البكاء هو في المقام الأول سلوك تعلق، لأنه يحشد الدعم من الأشخاص من حولنا، يُعرف هذا باسم المنفعة الشخصية أو الاجتماعية.

يساعد على تخفيف الألم

وجدت الأبحاث أنه بالإضافة إلى تهدئة النفس، فإن ذرف الدموع العاطفية يطلق الأوكسيتوسين والاندورفين، وهي مواد كيميائية تجعل الناس يشعرون بالارتياح.

ومن فوائد البكاء كذلك تخفيف الألم الجسدي والعاطفي، بهذه الطريقة، يمكن أن تساعد الدموع في تقليل الألم وتعزيز الشعور بالرفاهية.



تحسين المزاج

البكاء قد يساعد في رفع معنويات الناس ويجعلهم يشعرون بالتحسن، إذ بالإضافة إلى تخفيف الألم، يمكن أن يساعد الأوكسيتوسين والإندورفين في تحسين الحالة المزاجية.



ولهذا السبب تُعرف غالباً هذه الإفرازات باسم المواد الكيميائية التي تساعد على الشعور بالرضا.



التخلص من السموم وتخفيف التوتر

عندما يبكي الإنسان استجابة للتوتر، فإن دموعه تحتوي على عدد من هرمونات التوتر والمواد الكيميائية الأخرى.



ويعتقد الباحثون أن البكاء يمكن أن يقلل من مستويات هذه المواد الكيميائية في الجسم، ما قد يؤدي بدوره إلى تقليل التوتر، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال لتأكيد ذلك.



المساعدة على النوم

كشفت دراسة صغيرة أُجريت عام 2015 أنه من فوائد البكاء هي إمكانية مساعدة الأطفال على النوم بشكل أفضل.



وبالرغم من أن الأبحاث لم تؤكد نفس النتيجة بالنسبة للبالغين، فإن تأثيرات البكاء المهدئة والمحسنة للمزاج وتخفيف الألم قد تساعد الشخص على النوم بسهولة أكبر.



محاربة البكتيريا

من فوائد البكاء الأخرى المساعدة على قتل البكتيريا والحفاظ على نظافة العين، حيث تحتوي الدموع على سائل يسمى الليزوزيم.



وقد وجدت دراسة أجريت عام 2011 أن الليزوزيم يتمتع بخصائص قوية مضادة للميكروبات لدرجة أنه يمكن أن يساعد في تقليل بعض المخاطر مثل الجمرة الخبيثة.



تحسين الرؤية

تساعد الدموع القاعدية، التي يتم إطلاقها في كل مرة يرمش فيها الشخص، في الحفاظ على رطوبة العين ومنع جفاف الأغشية المخاطية.



كما يوضح المعهد الوطني الأمريكي للعيون، أن التأثير المرطب للدموع القاعدية يساعد الناس على الرؤية بشكل أكثر وضوحاًـ إذ عندما تجف الأغشية، يمكن أن تصبح الرؤية ضبابية.



متى ترى الطبيب

البكاء استجابة لمشاعر مثل الحزن أو الفرح أو الإحباط أمر طبيعي وله عدد من الفوائد الصحية، ومع ذلك، قد يكون البكاء المتكرر في بعض الأحيان علامة على الاكتئاب.



إذ قد يشعر الناس بالاكتئاب إذا كانوا يبكون كثيراً، أو دون سبب واضح، أو عند التأثر من انشطة بسيطة، أو عندما يصبح من الصعب التحكم في الدموع.



تشمل علامات الاكتئاب الأخرى ما يلي:

مواجهة صعوبة في التركيز أو تذكر الأشياء أو اتخاذ القرارات

الشعور بالتعب أو دون طاقة

الشعور بالذنب أو عدم القيمة أو العجز

الشعور بالتشاؤم أو اليأس

مواجهة صعوبة في النوم أو النوم أكثر من اللازم

الشعور بالغضب أو القلق

عدم الاستمتاع بالأشياء التي كانت ممتعة في السابق

الإفراط في تناول الطعام أو قلة الأكل

آلام أو تشنجات غير مبررة

مشاكل في الجهاز الهضمي لا تتحسن مع العلاج

القلق المستمر

أفكار انتحارية أو أفكار لإيذاء النفس



إذا كان الشخص يعاني من أعراض الاكتئاب، أو أي شخص يعرفه، فيجب عليه التحدث إلى الطبيب. -عربي بوست

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