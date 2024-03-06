طفلك ينسى المهام ولا يتذكّر دروسه؟ إليك طرقاً لزيادة تركيزه

غير أنهُ في بعض الأحيان يلاحظُ الآباءُ أنّ أطفالهم يستغرقون وقتاً طويلاً بشكل غير مألوف لفهم تعليمات والديهم، أو أنهم ينسون ما يُفترضُ أن يفعلوه، كما قد ينتبه المُعلّمون بدورهم إلى الصعوبة التي يلقاها بعض التلاميذ في إنهاء واجباتهم المدرسية في الفصل.



ولحلّ هذه المشكلة يجب البحث عن حلول فاعلة وطرق لزيادة التركيز عند الأطفال حتى يتمكّنوا من تنمية استقلاليتهم والقدرة على إكمال مهامهم بمفردهم دون الحاجة للمساعدة المستمرّة من آبائهم ومُعلّميهم..











ما هي أسباب قلة التركيز عند الأطفال؟

وفق موقع CHILDMIND، تعودُ مواجهة بعض الأطفال صعوبة في التركيز والاستمرار في المُهمّة الموكولة إليهم سواء في البيت أو في المدرسة أكثر من الآخرين إلى أحد الأسباب التالية:



الشعور بالقلق

قد يكون لدى الطفل الذي يبدو أنه لا يركّز في المدرسة مخاوف مزمنة لا يدركها المعلمون وحتى الآباء، حيثُ إن هناك العديد من أنواع القلق المختلفة التي قد تُصيب الأطفال، لكن القاسم المشترك بينها، هو أن القلق "يجعلُ الطفل حبيس دماغه"، مما يجعل الدراسة صعبة على الأطفال القلقين.



فقد يكون الطفل الذي يعاني من مشاكل عائلية منشغلاً جداً بحدوث شيء سيئ لوالديه أثناء تواجده بعيداً عنهما؛ لدرجة أنه لا يستطيع التركيز على واجباته المدرسية، كما يشعر بعض الأطفال بالقلق الشديد بشأن ارتكابهم خطأ ما أو شعورهم بالإحراج بسبب موقف معيّن..



اضطراب الوسواس القهري

من أسباب قلة التركيز معاناة بعض الأطفال من الوسواس القهري، والذي يبدأ غالباً في سنوات الدراسة الابتدائية، يشعرون طوال الوقت أنه يجب عليهم القيام بتصرّفات معينة لمنع حدوث أشياء سيئة، فقد يقوم الطفل المصاب بالوسواس القهري بترتيب الأشياء بشكل إلزامي على مكتبه، أو النقر أو العدّ في رأسه في وقت الدرس، أو ربما تكون لديه حاجة مُلحّة للذهاب إلى المرحاض لغسل يديه بشكل مستمرّ ومبالغ فيه.



اليقظة المُفرطة

قد يبدو أيضاً أن الأطفال يعانون من قلّة التركيز عندما يتأثرون بالصدمة، فقد يُظهر الأطفال الذين عاشوا تجارب عنيفة أو غيرها من التجارب المزعجة صعوبة في الانتباه وشعوراً مستمراً بعدم الأمان يسمّى اليقظة المفرطة.



وغالباً، الأطفال الذين تنطوي حياتهم المنزلية على ضغوط حادة قد يصابون بهذه الأعراض، أو حتى اضطراب ما بعد الصدمة.



اضطرابات التعلم

عندما يبدو أن الطفل ينظر في كل مكان باستثناء صفحات الكتاب الذي من المفترض أن يقرأه، فإن السبب المحتمل الآخر هو أنه يعاني من اضطراب في التعلّم.



سوف يشعُر الأطفال الذين يعانون من عسر القراءة غير المشخص بالإحباط أو بالخجل لأنهم لا يستطيعون القيام بما يمكن للأطفال الآخرين القيام به، ويكونون مُصرّين على إخفاء هذه الحقيقة.



ولكن رغم كلّ هذه الصعوبات والمشاكل التي يُعاني منها الكثيرُ من الأطفال وتُسبّب لهم قلّة التركيز، تتوفّرُ اليوم العديد من الطرق المبتكرة والمؤثرة لزيادة التركيز لدى الأطفال..



ما هي طرق زيادة التركيز لدى الأطفال؟

نعلمُ جميعُنا بأن التركيز هو صفة مراوغة يصعب استدعاؤها طوعاً، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكننا كآباء القيام بها لزيادة التركيز لدى الأطفال..



وفيما يلي بعض النصائح للمساعدة في تحسين مستويات التركيز لدى الأطفال

وفقاً لما أرشدنا إليه موقع INDIATODAY:



قسّم المهمّة الكبيرة لطفلك إلى مهام صغيرة

تتطلب المهمة الكبيرة التي تطلُبُ من طفلك القيام بها قدراً كبيراً من التركيز والانضباط لديه؛ لذا سيكون من الجيد تقسيمها إلى مهام أصغر إذا كنت ترغبُ في زيادة التركيز لدى الأطفال.



ويمكن تطبيق ذلك على الواجبات المدرسية والأعمال المنزلية واكتساب قدرات جديدة، حيثُ يُؤدّي القيام بمهمات صغيرة إلى إنجاح مهمة كبيرة، كما تجعلُ هذه الخطّة المهمّة بالنسبة للطفل أقل رعباً وأسهل للتركيز عليها، وتُعطيه شُعوراً بالتقدّم والتطور.

التغذية

لا شكّ أن سوء التغذية يؤدي إلى مشاكل في زيادة التركيز لدى الأطفال على المدى الطويل، فعلى سبيل المثال، يؤثر النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون غير الصحية على مهارات التركيز لدى الأطفال.



يمكنك مساعدة طفلك على زيادة التركيز باتّباع بعض الخيارات الغذائية الصحية كجعله يتناول الحليب والبيض والأسماك واللحوم والشوفان بكميّة أكبر من المُعتاد، كما تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية أيضاً في تعزيز مستويات التركيز، حيثُ يُمكنك تقديمها له بشكل يومي.



تجنّب مشاهدة التلفاز

ليس من الجيد لطفلك مشاهدة التلفاز أثناء أدائه الواجب المنزلي؛ لأن ذلك يشتت انتباهه، كما تتسبّبُ الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي في قطع تركيزه، حاول تشجيع طفلك على التخلّي عن قراءة الرسائل النصية أو استخدام الهواتف المحمولة أثناء الدراسة وأداء الواجبات المنزلية.



درّسه في نفس الساعة كل يوم

تتّفق الدراسات، على أن تدريس طفلك في ساعة معيّنة من اليوم بشكل مستمرّ، يجعلُها في النهاية تتحوّل إلى عادة، فبافتراض أن الطفل يكون ملزماً بالتركيز كل يوم في تلك الساعة بالذات، عاجلاً أم آجلاً، عندما تأتي ساعة الدراسة المُحدّدة، سيكون هناك جهد أقل للتركيز مبذول من قبله، حيثُ سيُدرك عقله أن ساعة الدراسة قد حانت، وسيكون على استعداد لها.



دع طفلك يحصل على قسط كافٍ من النوم

طريق الفوز السهل الواضح في تحدّي زيادة التركيز لدى الأطفال، هو حصول طفلك على قسط كافٍ من الراحة، لن تتخيّل مدى تأثير القيلولة لمدة عشرين إلى ثلاثين دقيقة في فترة ما بعد الظهر أو بعد ساعات الدراسة بشكل يومي على تركيزه وتقوية ذاكرته وزيادة مُعدّل ذكائه.



بالإضافة لما سبق ذكره، يُمكنك التفكيرُ في جعل طفلك يقوم بتمارين التركيز، لمُساعدته على تطوير مهاراته العقلية وتطوير مهاراته في المستقبل.



ما هي تمارين التركيز لدى الأطفال؟

يعتقد العديد من الآباء أن تمارين التركيز التي عليهم أن يجعلوا أطفالهم يقومون بها، يجب أن تكون ألعاباً صعبة التنفيذ أو تمارين صارمة قائمة على القواعد، لكنّ التمارين التي تساعد على زيادة التركيز لدى الأطفال هي في الحقيقة ألعاب بسيطة هدفُها جذب اهتمام طفلك وتعليمه الانشغال بشيء معيّن دون سواه.. إليك أفضل 5 تمارين تركيز يوصينا بها موقع podareducation:



حل الألغاز

لقد أثبتت الدراسات أن ألعاب الألغاز هي الأكثر فاعلية لمساعدة الأطفال في تطوير معارفهم وتنمية ذكائهم، حيثّ يعدُّ حل ألغاز الكلمات أو الألغاز الرقمية أو حتى حل مكعب روبيك أو مكعب الثعبان أمثلة رائعة على أنشطة التركيز القائمة على الألغاز للأطفال.



قصص الأطفال

تعتمد الألعاب المبنية على القصة على الجانب الخيالي، وتتطلب كتاب قصص جيداً للأطفال، وسرداً قصصياً وصفياً، لجذب اهتمام طفلك وجعله يتعمّق في الاستماع إلى الحكاية الرائعة قبل النوم، ولمساعدته على زيادة التركيز يُمكنك أن تقرأ له جزءاً أو جزأين فقط من القصة وتطلب منه أن يرسم نهاية خاصة به لها.



وهذه الطريقة في سرد القصص لا تُعزّز اهتمامه بالتفاصيل فحسب، بل تُثير خياله أيضاً..



ألعاب الذاكرة

من البالغين إلى الأطفال الصغار، فإن الألعاب القائمة على الذاكرة والتي تتضمن تذكّر العبارات أو تسلسل الأرقام، ليست مفيدة فقط لتحسين وظائف المخ ولكنها أيضاً ممتعة بشكل لا يصدق! حيثُ يمكن لأطفالك الاستمتاع بألعاب الذاكرة والتركيز مع مجموعة من الأصدقاء أو حتى مع العائلة، والتي من خلالها يقوى إدراكه وتتعزّز ذاكرته. -عربي بوست

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