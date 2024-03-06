وفاة بريطاني بعد تناول كميات كبيرة من فيتامين «د»

ووفق صحيفة ((فوكس نيوز)) الأميركية، فقد جرى إدخال ديفيد ميتشنر، البالغ من العمر 89 عاماً، مستشفى إيست ساري، بعد شعوره ببعض التعب، ليكتشف الأطباء، بعد ذلك، أنه يعاني فرط كالسيوم الدم (ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم)، نتيجة المستويات الزائدة من فيتامين ((د))، حيث كشفت الاختبارات أن هذه المستويات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به.



وتُوفي ميتشنر بعد 10 أيام من دخول المستشفى.



ويمكن أن يؤدي فرط كالسيوم الدم إلى الإصابة بمضاعفات خطيرة، مثل تلف الكلى وعدم انتظام ضربات القلب.



وتشمل أعراض ارتفاع مستويات الكالسيوم بالدم الغثيان والقيء وآلام البطن وكثرة التبول والجفاف.



وأصدر جوناثان ستيفنز، مساعد الطبيب الشرعي في مقاطعة ساري البريطانية، تقريراً يحث الوكالات التنظيمية على تحذير المستهلكين من مخاطر الإفراط في تناول الفيتامينات.



وذكر التقرير أن ((ديفيد ميتشنر كان يتناول مكملات الفيتامينات، طوال الأشهر التسعة السابقة على الأقل. ولم تحتوِ هذه المكملات على أي تحذيرات على العبوة أو داخلها توضح بالتفصيل المخاطر أو الآثار الجانبية المحددة)).



وأضاف: ((يمكن أن يكون لمكملات الفيتامينات مخاطر وآثار جانبية خطيرة للغاية عند تناولها بكميات زائدة)).



ووفقاً للدكتور بيتر كوهين، أستاذ الطب المساعد في تحالف ((كامبريدج هيلث ألاينس)) في ماساتشوستس، فإن جرعة فيتامين ((د))، التي يجب أن يحصل عليها البالغون الأصحّاء يومياً، هي ((15 ميكروغراماً)).



وتابع: ((عادةً، يمكن أن يحصل الأشخاص على هذه الجرعة من التعرض لأشعة الشمس وتناول بعض الأطعمة)).



ومن بين الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ((د))، سمك السلمون، والتونة، والحليب، والزبادي، والبيض، والفطر.

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