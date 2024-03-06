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احذر من الرد على مكالمات واتساب القادمة من هذه الدول

3/6/2024 2:41:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نصح خبراء تقنيون، مستخدمي الهواتف الذكية بعدم إعادة الاتصال بأي رقم مجهول يتصل بهم من دولة أجنبية عبر تطبيق واتساب، حتى لا يقعوا ضحية المحتالين والقراصنة.
وقال مركز نصيحة المستهلك في ولاية راينلاند-بالاتينات الألمانية إن المحتالين يلجؤون إلى ما يسمى بالاتصال الخاطف. حيث يقومون باتصال خاطف في محاولة لجعل الضحية يعيد الاتصال بالرقم المتصل.


وأشار المركز إلى انتشار استخدام واتساب في هذه الاتصالات الاحتيالية.


ويحمل أغلب هذه الاتصالات أرقام المفتاح الخاصة بدول مثل الهند "091" والمكسيك "052".


وحسب بيان المركز، لا يجب معاودة الاتصال اذا تلقيت مكالمة فائتة من أرقام غير معروفة، بسبب الاحتمالات المتزايدة بأن تكون هذه المكالمات جزءا من عملية احتيال معقدة.


وهدف هذه الاتصالات، إما جعل الضحية يكشف عن أرقام المرور أو أي بيانات حساسة خاصة به، لتحويل الأموال من حساباته المصرفية أو السيطرة على حساباته على واتساب.


وتوصي هذه المنظمات بحظر الاتصالات التي تأتي من أرقام مجهولة عبر تطبيق واتساب.


ويمكن القيام بهذه الخطوة من خلال إعدادات واتساب "خصوصية/مكالمات" من خلال تنشيط خاصية "إسكات المتصلين غير المعروفين". -وكالات

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