أمل حجازي تخرج عن صمتها بعد تركها الحجاب: لم أخلع شرفي ومبادئي

الفنانة اللبنانية أمل حجازي تخلع الحجاب..بعد 7 سنوات على ارتدائه (فيديو)



وفي التفاصيل، كتبت أمل في منشور على حسابها عبر منصة "إكس": "إلى كل من يهمه الأمر: أنا لم اخلع اخلاقي ولم أخلع شرفي ولم اخلع قربي وحبي الى الله، ولم اخلع انسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض، ولم اخلع مبادئي التي افتخر بها والحمدلله، ولم اخلع حشمتي".



وتابعت أمل في تغريدتها: "وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منّا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر ..مع حبي وإحترامي اقتضى التوضيح".

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